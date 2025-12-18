৯৫ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ল্যাথাম-কনওয়ে

৯৫ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ল্যাথাম-কনওয়ে
রেকর্ডটা ছিল সেই ১৯৩০ সালের। ওয়েলিংটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্টিউই ড্যাম্পস্টার আর জ্যাকি মিলস মিলে ওপেনিং জুটিতে তুলেছিলেন ২৭৬ রান। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে ওপেনিংয়ে সেটিই ছিল কিউইদের সবচেয়ে বড় জুটি।
৯৫ বছর পর সেই রেকর্ড ভাঙলেন টম ল্যাথাম আর ডেভন কনওয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাউন্ট মুঙ্গানুই টেস্টে ওপেনিংয়ে ৩২৩ রানের জুটি গড়েছেন ল্যাথাম আর কনওয়ে। দুজনই করেছেন সেঞ্চুরি।
নিউজিল্যান্ডের দাপুটে এক দিন গেছে। ১ উইকেটে ৩৩৪ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছে কিউইরা। দিনের শেষ ভাগে এসে ১৩৭ রানে আউট হয়েছেন ল্যাথাম। ২৪৬ বলের ইনিংসে ১৫টি চার আর ১টি ছক্কা হাঁকান নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক।
কনওয়ে আছেন ডাবল সেঞ্চুরির পথে। ২৭৯ বলে ২৫ বাউন্ডারিতে ১৭৮ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। নাইটওয়াচম্যান জ্যাকব ডাফি অপরাজিত ৯ রানে।
এমএমআর