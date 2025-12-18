  2. খেলাধুলা

৯৫ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ল্যাথাম-কনওয়ে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৬ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
৯৫ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ল্যাথাম-কনওয়ে

রেকর্ডটা ছিল সেই ১৯৩০ সালের। ওয়েলিংটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্টিউই ড্যাম্পস্টার আর জ্যাকি মিলস মিলে ওপেনিং জুটিতে তুলেছিলেন ২৭৬ রান। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে ওপেনিংয়ে সেটিই ছিল কিউইদের সবচেয়ে বড় জুটি।

৯৫ বছর পর সেই রেকর্ড ভাঙলেন টম ল্যাথাম আর ডেভন কনওয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাউন্ট মুঙ্গানুই টেস্টে ওপেনিংয়ে ৩২৩ রানের জুটি গড়েছেন ল্যাথাম আর কনওয়ে। দুজনই করেছেন সেঞ্চুরি।

নিউজিল্যান্ডের দাপুটে এক দিন গেছে। ১ উইকেটে ৩৩৪ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছে কিউইরা। দিনের শেষ ভাগে এসে ১৩৭ রানে আউট হয়েছেন ল্যাথাম। ২৪৬ বলের ইনিংসে ১৫টি চার আর ১টি ছক্কা হাঁকান নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক।

কনওয়ে আছেন ডাবল সেঞ্চুরির পথে। ২৭৯ বলে ২৫ বাউন্ডারিতে ১৭৮ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। নাইটওয়াচম্যান জ্যাকব ডাফি অপরাজিত ৯ রানে।

এমএমআর

 

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।