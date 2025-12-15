টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পেলেন মেসি, খেলা দেখবেন তো!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পেলেন মেসি, খেলা দেখবেন তো!
লিওনেল মেসিকে নিয়ে উত্তাল উন্মাদনায় মেতেছে পুরো ভারত। কলকাতা যুব ভারতীয় স্টেডিয়ামে অনাকাঙ্খিত ঘটনাছাড়া ভারতের যেখানেই গেলেন মেসি, সেখানেই উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। তবে অন্য কোথাও কলকাতার মত ঘটনা ঘটেনি। মেসির সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ এবং রদ্রিগো ডি পল। ক্ষুদে ফুটবলারদের সঙ্গেও ছবি তুললেন তিনি।
শুধু তাই নয়, শচিন টেন্ডুলকার, জয় শাহ থেকে শুরু করে ভারতের ক্রিকেটাঙ্গনের বড় তারকারা দেখা করলেন মেসির সঙ্গে, ছবি তুললেন। এমনকি আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের সাবেক সেক্রেটারি এবং বর্তমানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। সে হিসেবে মেসির হাতে বিশ্বকাপের স্মারক টিকিটও তুলে দেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত ম্যাচের টিকিট দেয়া হয়েছে মেসিকে।
দিল্লিতে মেসিকে ঘিরে আয়োজন করা হয় বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের। মসৃণ অনুষ্ঠানে দিল্লিবাসীর মন জয় করে নিলেন লিওনেল মেসি। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বিকেল ৪.২৬ মিনিটে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দুই সতীর্থকে নিয়ে পৌঁছান মেসি।
এ দিনের অনুষ্ঠানে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল মাপা। স্টেডিয়ামে পৌঁছেই প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা দু’দলের ফুটবলারদের সঙ্গে করমর্দন করেন। সৌজন্য বিনিময় করেন। ছবি তোলেন। সব মিলিয়ে ঠিক ৫ মিনিট। এরপর মাঠের একদিক থেকে অন্যদিকে গেলেন গ্যালারির ফুটবলপ্রেমীদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে।
যাওয়ার সময় বেশ কয়েকটি ফুটবল মেসি, সুয়ারেজ়, ডি’পল পাঠিয়ে দিলেন গ্যালারিতে। ঠিক ৫ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেলেন এক দল খুদে ফুটবলারের মাঝে। তাদের সঙ্গে খেললেন এই তিন তারকা। এ সময় মেসিকে সবচেয়ে বেশি খুশি দেখাচ্ছিল। দু’এক জনের টাচ দেখে হাতের ইশারায় প্রশংসাও করলেন।
খুদেদের সঙ্গে ছবি তুলে, অটোগ্রাফের আবদার মিটিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন মেসি। এখানেও ব্যায় করলেন ৫ মিনিট। গ্যালারিতে আবার কিছু বল পাঠিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেন। ৫ মিনিট পর মেসি আবার মিশে গেলেন আর একদল খুদে ফুটবলারের সঙ্গে। তাদের সঙ্গেও কাটালেন ৫ মিনিট।
খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেও বেশহাসি মুখে ছিলেন মেসি। কিন্তু শেষদিকে একটু যেন তাল কাটার মতো পরিস্থিতি তৈরি হল। অটোগ্রাফের আবদাররত কয়েক জন খুদে ফুটবলার মেসির একদম গায়ে চলে গিয়েছিল। ধাক্কাধাক্কির পরিস্থিতি এড়াতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী এবং দুই সতীর্থকে ডেকে নিয়ে মেসি মাঠের মাঝে তৈরি মঞ্চের দিকে হাঁটতে শুরু করেন।
মেসি, সুয়ারেজ এবং ডি’পলকে মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর রেখা গুপ্ত। তার সঙ্গে ছিলেন আইসিসি সভাপতি জয় শাহ এবং দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সভাপতি রোহন জেটলি।
এ সময় মেসির হাতে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-আমেরিকা ম্যাচের টিকিট তুলে দেন জয় শাহ। দেওয়া হয় ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যদের স্বাক্ষর করা ব্যাট। তিন ফুটবলারকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সিও উপহার দেন জয় শাহ। মেসি, সুয়ারেজ এবং ডি’পলের নাম এবং জার্সি নম্বর লেখা বিশেষ জার্সি তৈরি করানো হয়েছিল।
বিশ্বকাপের টিকিট পেলেও ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাচ দেখতে পূনরায় মেসির ভারতে আসার সম্ভাবনা কম। এমনিতেই মেসিকে এ যাত্রায় ভারতে আনতে বেশ কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। এবং একইসঙ্গে গুনতে হয়েছে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা।
এ সময় মঞ্চে আসেন বাইচুং ভুটিয়া। তিন ফুটবলারের সঙ্গে সৌজন্য বিনিয়ম করেন ভারতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক। মঞ্চে মিনিট ৮-এর ছোট অনুষ্ঠানের পর বক্তব্য রাখেন মেসি। ফুটবলপ্রেমীদের ধন্যবাদ জানান স্প্যানিশ ভাষায়। ৩০ সেকেন্ডের বক্তব্য শেষ করে ঠিক বিকাল ৫.০১ মিনিটে স্টেডিয়াম ছাড়েন মেসি।
এর আগে মুম্বাইতে মেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন শচিন টেন্ডুলকার। তখন তিনি মেসির হাতে নিজের নামাঙ্কিত জার্সি তুলে দেন।
