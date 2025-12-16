আইপিএল নিলামে অবিক্রিত তাসকিন
এবারের আইপিএলের মিনি নিলামে ৩৫০জন ক্রিকেটারের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের ৭জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে মোস্তাফিজুর রহমানকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনে নিলো কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাকি ৬জন ক্রিকেটার হলেন রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান, রাকিবুল হাসান ও শরীফুল ইসলাম।
মোস্তাফিজুর রহমানের পর নিলামের অ্যাক্সেলারেটেড রাউন্ডে নাম ওঠে তাসকিন আহমেদেরও। তার ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি; কিন্তু ১০ ফ্রাঞ্চাইজির কোনো দলই তাসকিনের ব্যাপারে কোনো আগ্রহই দেখায়নি।
মোস্তাফিজ এবং তাসকিন ছাড়া বাকি ৫ ক্রিকেটারের নাম এখনও ওঠেনি। আইপিএলে বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা সাকিব আল হাসাননের নাম প্রাথমিক তালিকায় থাকলেও নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা হয়নি তার।
