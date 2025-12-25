বাভুমাকে ‘বামন’ বলে গালি, ক্ষমা চাইলেন বুমরাহ-পান্ত
কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের একটি মুহূর্তে প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাকে ‘বামন’ বলে গালি দিয়েছিলেন জসপ্রিত বুমরাহ এবং রিশাভ পান্ত। তাচ্ছিল্যভরে করা সেই মন্তব্যের জন্য তারা ক্ষমা চেয়েছেন তারা দু’জন। এমনটাই জানিয়েছেন টেম্বা বাভুমা। পাশাপাশি, তিনি কোচ শুকরি কনরাডের ‘গ্রোভেল’ মন্তব্য নিয়েও মুখ খুলেছেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে একটি রিভিউ নেওয়ার আগে প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে ‘বামন’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন জসপ্রিত বুমরাহ। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের ১৩তম ওভারে। বুমরাহের শেষ বলে সামনের পায়ে ডিফেন্স করেছিলেন বাভুমা। বল লাগে তার প্যাডে। সঙ্গে সঙ্গে এলবিডব্লিউয়ের আবেদন করেন বুমরাহ।
আম্পায়ার সাড়া দেননি। তখন পান্ত এবং বাকিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন বুমরাহ। এরপর বুমরাহই বলেন রিভিউ নেবেন না। কারণ বাভুমা ‘বাওনা’, অর্থাৎ তার উচ্চতা কম। ‘বাওনা’ শব্দের অর্থ বামন। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কের উদ্দেশ্যে এমন শব্দ প্রয়োগের জন্য অনেকেই সমালোচনা করেছেন বুমরাহের।
‘ক্রিকইনফো’ ওয়েবসাইটে এ প্রসঙ্গে বাভুমা লিখেছেন, ‘একটা ঘটনার কথা মনে আছে। ওরা (ভারতীয়েরা) নিজেদের ভাষায় আমাকে নিয়ে কোনও একটা মন্তব্য করেছিল। দিনের শেষে দু’জন সিনিয়র ক্রিকেটার, রিশাভ পান্ত এবং জসপ্রিত বুমরাহ আমার কাছে এসে ক্ষমা চেয়েছিল।’
বাভুমার সংযোজন, ‘ক্ষমা চাওয়ার সময় আমি তো বুঝতেই পারিনি কী নিয়ে কথা হচ্ছে। পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলাম। কারণ ওই সময় আমি কথাটা শুনতেই পাইনি। মিডিয়া ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিতে হয়েছিল। যা মাঠে হয়েছে তা মাঠেই থেকে গেছে। তবে যা বলা হয়েছে সেটা ভুলে যাব না কখনও। আমার জ্বালানি এবং অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে সেটা। এখন ওদের প্রতি কোনও রাগ আর নেই।’
একইভাবে, দ্বিতীয় টেস্টে বিতর্ক হয়েছিল কনরাডের ‘গ্রোভেল’ মন্তব্য নিয়েও। গুয়াহাটি টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষে ৫২১ রানে এগিয়ে থেকে কনরাড বলেছিলেন, ভারতকে পায়ের তলায় রাখতে চেয়েছিলেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এর ব্যাখ্যা বলেন, ‘আমরা ওদের (ভারতীয় দলকে) পায়ের তলায় রাখতে চেয়েছিলাম। ওদের মুখের কথা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম। ওদের ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়ে ব্যাট করতে নামাতে চেয়েছিলাম।’
আইএইচএস/