মেলবোর্ন টেস্ট
চা-বিরতির আগেই ১৫২ রানে অলআউট অস্ট্রেলিয়া
জশ টাঙয়ের তোপে মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম ইনিংসে অল্প রানেই গুটিয়ে গেলো অস্ট্রেলিয়া। অ্যাশেজ সিরিজের চতুর্থ টেস্টে প্রথম দিনের চা-বিরতির আগে ৪৫.২ ওভারে ১৫২ রানে অলআউট হয়েছে অজিরা।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটার ফিফটিও করতে পারেননি। ৯১ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর মাইকেল নেসারের ৩৫ রানের ইনিংসে কোনোমতে দেড়শ পার করে অজিরা। তিনিই শেষ পর্যন্ত ইনিংসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।
এছাড়া উসমান খাজা ২৯ আর অ্যালেক্স ক্যারির ব্যাট থেকে আসে ২০ রান। অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ করেন ৯ রান। তাকে পরিষ্কার বোল্ড করেন জশ টাঙ।
সবমিলিয়ে ৪৫ রানে ৫ উইকেট শিকার ডানহাতি পেসার টাঙয়ের। ২টি উইকেট নেন গুস এটকিনসন।
