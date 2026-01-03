মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ভারতের সাবেক তারকার

মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ভারতের সাবেক তারকার
আইপিএলের এবারের আসরে মোস্তাফিজুর রহমান দল পেয়েছিলেন বাংলাদেশিদের মধ্যে রেকর্ড দামে। কলকাতা নাইট রাইডার্স তাকে দলে ভিড়িয়েছিল ৯.২ কোটি রুপিতে। এত দাম কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার কখনোই পায়নি।
তবে মোস্তাফিজকে কলকাতা দলে ভেড়ানোর পর থেকেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী কয়েকটি সংগঠন আন্দোলন শুরু করে মোস্তাফিজকে দলে নেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে। ফলে চাপের মুখে পড়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)। অবশেষে সংস্থাটির সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, বিসিসিআই কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে মোস্তাফিজকে বাদ দিতে।
২০১৬ সাল থেকেই আইপিএলের নিয়মিত মুখ মোস্তাফিজ। খেলেছেন একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজিতে। ৫টি দলের হয়ে আইপিএলের আট মৌসুম মাঠে নেমেছেন তিনি। বিসিসিআইয়ের তাকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভারতের সাবেক বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার মদন লাল।
বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইন্ডিয়া টুডেকে তিনি বলেন, ‘বিসিসিআই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাই চূড়ান্ত। কারণ তাদের সিদ্ধান্তকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না। এমনকি শাহরুখ খানও নন, কারণ তারাও বিসিসিআইয়ের অধীনেই পড়েন। তাই সিদ্ধান্তটি বিসিসিআই-ই নিয়েছে।’
সাবেক এই ক্রিকেটার উদ্বেগ প্রকাশ করেন খেলাধুলায় রাজনীতির প্রভাব বাড়ছে বলে। ইন্ডিয়া টুডেকে মদন লাল বলেন, ‘আমি বুঝতে পারছি না কেন খেলাধুলার মধ্যে এতটা রাজনীতি ঢুকে পড়ছে। ক্রিকেট কিংবা সামগ্রিকভাবে খেলাধুলা কোন দিকে এগোচ্ছে, সেটাও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।’
বাংলাদেশ থেকে আইপিএলের নিয়মিত অংশ নিতেন সাকিব আল হাসান এবং মোস্তাফিজুর রহমান। তবে সবশেষ কয়েক আসরে মোস্তাফিজ একাই বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নিলামে দল না পেলেও বদলি হিসেবে হলেও তাকে দলে ভিড়িয়েছিল কোনো না কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।
উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত আট মৌসুম আইপিএল খেলে মোস্তাফিজের ঝুলিতে আছে ৬৫ উইকেট।
