চোট নিয়ে মাঠ ছাড়লেন রংপুরের মায়ার্স

চোট নিয়ে মাঠ ছাড়লেন রংপুরের মায়ার্স
টেবিল টপার চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে শুরুতেই ধাক্কা খেলো রংপুর রাইডার্স। প্রথম ওভারেই চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন দলটির ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার কাইল মায়ার্স।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে এদিন আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন রংপুর অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। প্রথম ওভারে আক্রমণে আসেন কাইল মায়ার্স।
প্রথম ডেলিভারি ওয়াইড হওয়ার পর, পরের দুই বলেও চার হজম করতে হয় মায়ার্সকে। দ্বিতীয় বল করার সময়েই পায়ের পেশিতে টান লাগে তার। এরপর ফিজিও মাঠে ঢোকেন, বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলে শ্রুশুষা! কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভ হয়নি, মাঠ ছেড়ে যেতে হয়েছে মায়ার্সকে।
এসকেডি/আইএইচএস/