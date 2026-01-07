  2. খেলাধুলা

ভারতীয় উপস্থাপিকাকে যে কারণে বিপিএল থেকে বাদ দিলো বিসিবি

প্রকাশিত: ১০:২৩ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
চলমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতীয় উপস্থাপিকা রিধিমা পাঠকে বিপিএল থেকে বাদ দিয়েছে বাদ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না দিলেও বিসিবির একাধিক কর্মকর্তা এটা নিশ্চিত করেছেন।

এবারের বিপিএলে উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য আনতে পাকিস্তানের জয়নাব আব্বাস ও ভারতকের রিধিমাকে অন্তর্ভুক্ত করে বিসিবি। ধারাভাষ্য প্যানেলে ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও পিসিবির সাবেক চেয়ারম্যান রমিজ রাজা এবং ইংল্যান্ডের সাবেক অলরাউন্ডার ড্যারেন গফ। তবে উগ্রবাদীদের দাবির মুখে আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ায় রিধিমাকেও বিপিএল থেকে ছেঁটে ফেলেছে বিসিবি।

এর আগে গত শনিবার মোস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর বিসিবি জরুরি বৈঠকে বসে। এরপর নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কথা জানিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি) পাঠানো চিঠিতে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারত সফরে যেতে তাদের অপারগতার কথা উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরের কোনো ভেন্যুতে আয়োজনের দাবিও জানায় বোর্ড।

