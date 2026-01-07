জাগো নিউজকে বিসিবি সভাপতি
ভারতেই খেলতে হবে, আইসিসি এমন কথা বলেনি
বাংলাদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের মধ্যে যারা একটু দেরিতে ঘুমোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যস্ত থাকেন কিংবা গোটা দেশবাসীর মধ্যেও যাদের কাজের চাপ, সংসারের চাপ, ব্যবসা-বানিজ্য বা কাজকর্ম শেষ করে ঘুমোতে দেরি হয়; তারা মধ্যরাতে রাত দুইটার পর জেনে যান একটি দুঃসংবাদ।
ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদন থেকে মাঝরাতে জানা গেছে, আইসিসি বাংলাদেশের দাবি মানছে না। অর্থাৎ বিশ্বকাপ খেলতে হলে বাংলাদেশ দলকে ভারতেই যেতে হবে নতুবা পয়েন্ট কর্তন হবে; এমনটা নাকি আইসিসির পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এরপর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা আলোচনা, ক্রিকইনফো যে নিউজ করেছে, সেটি কি সত্যি? বাংলাদেশ কি তবে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না?
এই খবরের সত্যটা জানতে গিয়ে জাগো নিউজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অন্তত পাঁচজন পরিচালক ও বিসিবি সিইওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাদের সবাই একইরকম কথা বলেছেন যে, আমাদের সঙ্গে সে অর্থে আইসিসির এই বিষয়ে কোনো কথা হয়নি।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বুধবার সকাল দশটার আগে জাগো নিউজকে মুঠোফোনে জানান, ‘ক্রিকইনফোর এই খবর সত্য নয়। আইসিসি কখনই বলেনি যে বিশ্বকাপ খেলতে হলে বাংলাদেশকে ভারতেই যেতে হবে। আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আইসিসির একাধিক কর্মকর্তার কথা হচ্ছে।’
বুলবুল নিজে যেহেতু আইসিসিতে ছিলেন, বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গেই তার সম্পর্ক আছে। সে কথায় না গিয়ে আমিনুল ইসলাম বুলবুল পরিষ্কার বলেন, ‘আইসিসি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে আমরা কেন ভারতে যাব না। আমরা তো আমাদের মেইলে উল্লেখ করেছি যে সিকিউরিটি কনসার্ন আছে। আমরা এই কারণে ভারতে যাব না।’
‘তারপরও আইসিসি আরেকবার গতকাল রাতে বিসিবির কী কী নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ আছে, সেগুলোর একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ চেয়েছে। কী কারণে বিসিবির উদ্বেগ, কেন ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা নিরাপদ নন, সেই ব্যাখ্যাটা আইসিসির কাছে দেওয়া হবে। তারপর বলা যাবে আইসিসি কী সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু হুট করে যেটা বলা হয়েছে, আইসিসি বাংলাদেশকে ভারতেই খেলতে বলেছে না হয় বিশ্বকাপে ওয়াকওভার দিতে হবে, এই খবর একদমই মিথ্যা’-দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন বিসিবি সভাপতি।
