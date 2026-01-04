  2. খেলাধুলা

এবার রিয়াদের রেকর্ড গড়া ফিফটি

প্রকাশিত: ১০:১৮ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে গত ম্যাচেই মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ খেলেন ম্যাচজয়ী ১৬ বলে ৩৪ রানের ইনিংস। ম্যাচ শেষে তার স্ত্রী স্ট্যাটাস দেন, ‘এখনও অত বৃদ্ধ হননি।’ একদিন পর আবারও যেন সেটাই প্রমাণ করলেন রিয়াদ। সবচেয়ে বেশি বয়সে ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন রংপুর রাইডার্সের এই ব্যাটার।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রোববার সন্ধ্যার ম্যাচে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান করেছে রংপুর। পাঁচ নম্বরে নেমে ৫১ রানের ইনিংস খেলেন রিয়াদ। ৩৯ বছর ৩৩৪ দিন বয়সে এই ম্যাচটি খেলতে নেমে ফিফটি করলেন মাহমুদউল্লাহ।

বিপিএলে এখন বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সে ফিফটির রেকর্ড তার। আগের রেকর্ডও অবশ্য তারই। গত বছরের জানুয়ারিতে ৩৮ বছর ৩৫৩ দিন বয়সে ৪৫ বলে ৫০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন রিয়াদ। এই তালিকায় বাংলাদেশিদের মধ্যে পরের নামটি মুশফিকুর রহিমের। চলতি বিপিএলে ৩৮ বছর ২৩১ দিন বয়সে ৩১ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেলেছেন অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।

আর দেশি-বিদেশি মিলিয়ে বিপিএলে সবচেয়ে বেশি বয়সে ফিফটি করার তালিকায় শীর্ষে ক্রিস গেইল (৪২ বছর ১৪০ দিন)। এছাড়া ৪১ বছর ১৭৮ দিনে ফিফটি আছে পাকিস্তানের মিসবাহ উল হকের। এরপরের নামটি আরেক পাকিস্তানি ব্যাটার শোয়েব মালিকের, ৪০ বছর ৩৫৬ দিনে।

রোববার ঢাকার বিপক্ষে পাওয়ার প্লেতে ৩ উইকেটে মাত্র ৩৪ রাব তোলে রংপুর। ওই চাপের মুখে নেমে ডেভিড মালানকে নিয়ে পালটা আক্রমণ শুরু করেন রিয়াদ। ১৫তম ওভারে পূর্ণ হয় দলের একশ রান। ইমাদ ওয়াসিমের বলে ছক্কা মেরে পরের বলেই আউট হয়ে যান ৩৩ বলে ৩৩ রান করা মালান। এরপর ৪০ বলে বিপিএলে নিজের ১৫তম ও সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ২৬তম ফিফটি করেন রিয়াদ। ৭ চারে তার ব্যাট থেকে আসে ৪১ বলে ৫১ রান।

