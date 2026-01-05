গার্সিয়ার হ্যাটট্রিকে বেতিসের জালে রিয়ালের গোলউৎসব

গার্সিয়ার হ্যাটট্রিকে বেতিসের জালে রিয়ালের গোলউৎসব
চোটে মাঠের বাইরে কিলিয়ান এমবাপে। তাতে কোনো সমস্যা হয়নি রিয়াল মাদ্রিদের জয় পেতে। উল্টো গঞ্জালো গার্সিয়ার হ্যাটট্রিকে রিয়াল বেতিসের জালে গোলউৎসব করে ৫-১ গোলের জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এই জয়ে তারা শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ৪ পয়েন্ট কমিয়ে এসেছে।
এমবাপের চোটে মাঠে নামার সুযোগ পান গার্সিয়া। ম্যাচের মাত্র ২০ মিনিটেই লস ব্লাঙ্কোসদের এগিয়ে দেন তিনি। রোদ্রিগো গোজেসের ফ্রি-কিক থেকে লুপিং হেডার থেকে গোল করেন তিনি।
এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৫০ মিনিটে ভালভার্দের কাছ থেকে পাওয়া বল বুকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দারুণ এক ভলিতে মাদ্রিদকে স্বস্তির লিড এনে দেন তিনি।
এরপর ৫৬ মিনিটে রাউল আসেনসিও গোল করে জাবি আলোনসোর দলের ব্যবধান আরও বাড়ান। অতিথি বেটিসের হয়ে ৬৬ মিনিটে কুচো হার্নান্দেজ একটি গোল শোধ দিলেও ম্যাচে ফিরতে পারেনি তারা।
ম্যাচের ৮২ মিনিট নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমি থেকে উঠে আসা গার্সিয়া। আর্দা গুলারের পাস থেকে দারুণ ফ্লিকে গোলটি করেন তিনি। অতিরিক্ত সময়ে সবশেষ গোলটি করেন ফ্রান গার্সিয়া। ফলে ৫-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।
আইএন