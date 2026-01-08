ম্যানইউর ড্র, চেলসির হার
রুবেন আমোরিমকে ছাঁটাই করার পর প্রথমবার মাঠে নেমেও জয়ের দেখা পায়নি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অবনমনের ঝুঁকিতে থাকা বার্নলির বিপক্ষে তাদের মাঠে ২-২ সমতায় শেষ হয়েছে ম্যাচ।
ইউনাইটেড মাঠে নামে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ড্যারেন ফ্লেচারের অধীনে। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই এগিয়ে থাকার পরও হাতছাড়া হয় জয়।
আমোরিমের অধীনে শেষ ম্যাচে লিডসের বিপক্ষে ড্রয়ের তিন দিনের ব্যবধানে আবারও ড্র করলো ইউনাইটেড। ক্লাবটি সমতায় ফেরে বদলি নামা জেইডন অ্যান্থনির গোলে।
ম্যাচের ১৩ মিনিটে ম্যানচেস্টারের উপহারে এগিয়ে যায় বার্নলি। ১৩ মিনিটে আইডেন হেভেন আত্মঘাতী গোলে করে বার্নলিকে এগিয়ে দেন। পিছিয়ে পড়ার সেই গোল শোধ করে দ্বিতীয়ার্ধের ৫০ মিনিটে বেঞ্জামিন সেস্কো। ১০ মিনিটের ব্যবধানে ম্যাচের ৬০ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল করে সেস্কো ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন রেড ডেভিলসদের।
এরপরও শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে পারেনি তারা। ৬৬ মিনিটে জেইডেন অ্যান্থনির গোলে সমতা ফেরায় বার্নলি। এই ড্রয়ে বার্নলির জয়হীন ধারা বেড়ে দাঁড়ালো ১২ ম্যাচে, তবে পয়েন্ট হারানোয় বেশি হতাশ ইউনাইটেডই।
এদিকে, হতাশাজনক ফলাফল করেছে চেলসিও। ইউনাইটেড ড্র করলেও ফুলহামের কাছে চেলসি হেরেছে ২-১ গোলে। ২২ মিনিটে মার্ক কুকুরেয়ার লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের বড় টার্নিং পয়েন্ট ছিল সেটাই। ফলে পুরো ম্যাচ চেলসিকে খেলতে হয় ১০ জন নিয়ে।
ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনো দলই গোলের দেখা পারনি। ৫৫ মিনিটে ফুলহামের হয়ে গোল করেন রাউল হিমেনেজ। ৭২ মিনিটে চেলসির হয়ে সমতা ফেরান লিয়াম ডেলাপ। ৮১ মিনিটে হ্যারি উইলসন গোল করলে ফুলহাম মাঠ ছাড়ে ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে।
আইএন