ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
ভিভো বাংলাদেশে ‘ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
পদের নাম: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩২ বছর
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ভিভো বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
