ঢাকায় বিপিএল দেখা যাবে ২০০ টাকায়, টিকিট বিক্রি শুরু সোমবার

ঢাকায় বিপিএল দেখা যাবে ২০০ টাকায়, টিকিট বিক্রি শুরু সোমবার
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ঢাকায় ফিরবে আগামী ১৫ জানুয়ারি। আগামীকাল (সোমবার) শেষ হচ্ছে সিলেট পর্ব। ঢাকা পর্বের ম্যাচগুলোর জন্য টিকিটের মূল্য প্রকাশ করেছে বিসিবি।
আগামীকাল (সোমবার) থেকে www.gobcbticket.com.bd ওয়েবসাইটে টিকিট কেনা যাবে। সর্বনিম্ন ২০০ টাকায় দিনের দুটি ম্যাচ উপভোগ করা যাবে মিরপুরের শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকারও টিকিট রয়েছে।
স্টেডিয়ামে বসে খেলা উপভোগ করতে মোট ১১টি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরির টিকিটের দাম নির্ধারিত হয়েছে। যেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো-
টিকিট মূল্যসমূহ (ঢাকা পর্ব)
১. গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (লোয়ার): ২০০০ টাকা
২. গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (আপার): ২০০০ টাকা
৩. ইন্টারন্যাশনাল গ্যালারি নর্থ (মিডিয়া ব্লক): ১০০০ টাকা
৪. ইন্টারন্যাশনাল গ্যালারি সাউথ (কর্পোরেট ব্লক): ৮০০ টাকা
৫. ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জ সাউথ (কর্পোরেট ব্লক): ১০০০ টাকা
৬. ক্লাব হাউজ সাউথ (শহীদ মুস্তাক স্ট্যান্ড): ৫০০ টাকা
৭. ক্লাব হাউজ নর্থ (শহীদ জুয়েল স্ট্যান্ড): ৫০০ টাকা
৮. শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ড: ৩০০ টাকা
৯. নর্দান গ্যালারি: ৩০০ টাকা
১০. ইস্টার্ন গ্যালারি: ২০০ টাকা
১১. ক্লাব হাউজ সাউথ-শহীদ মুস্তাক স্ট্যান্ড (জিরো ওয়েস্ট জোন): ৬০০ টাকা
