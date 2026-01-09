‘আমার জীবনের বড় ভুল’ নাসিরকে বোলিং দেওয়া প্রসঙ্গে মিঠুন

‘আমার জীবনের বড় ভুল’ নাসিরকে বোলিং দেওয়া প্রসঙ্গে মিঠুন
প্রথম ৩ ওভারে দিলেন ৭ রান, সেই নাসির হোসেনের করা ১৯তম ওভার থেকে এলো ২৮! ম্যাচ শেষে দেখা গেলো এই এক ওভারই গড়ে দিয়েছে পার্থক্য। হারের পর ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন আফসোস নিয়ে বললেন, নাসিরকে সেই ওভার করতে দেওয়াই হয়েছে অন্যতম বড় ভুল।
বৃহস্পতিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ২০ রানে হেরেছে ঢাকা। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে নাসিরকে ১৯তম ওভারে আনার প্রশ্নে মিঠুন বলেন, ‘এটা (নাসিরকে ১৯তম ওভারে আনা) আমার জীবনের অন্যতম বড় ভুল। এর আগে নাসির ৩ ওভারে ৭ রান দিয়েছে। মঈন ভাই উইকেটে আসে, আমি ভেবেছিলাম বল গ্রিপ করবে, মঈন ভাইকে আটকাতে পারবে। সফল হলে তো ভালো হতো। একইসাথে ওই সময় নাসিরকে বলে আনাটা ঠিক হয়নি। এটা আমার ভুল হয়েছে। যেহেতু আমার হাতে অপশন ছিল। অন্য অপশন কাজে লাগাতে পারতাম।’
জয়ের জন্য ঢাকার লক্ষ্য ছিল ১৮০ রান। এই রান তাড়া করার মত ছিল কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মিঠুন বলেন, ‘আসলে যেভাবে শুরু হয়েছিল ১৮০ রান তাড়া করার মত অবস্থা ছিল। মাঝের ওভারে তারা অনেক ভালো বল করেছে। তারা উইকেটকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে প্ল্যান অনুযায়ী। মিডল ওভারে শিশির পড়লে যেভাবে বল ব্যাটে আসে, আজকে ১৫তম ওভারে মঈন আলী আসার পর বড় বড় টার্ন করছিল। রানটা একটু বেশি হয়ে গেছে, এই রান ১৮০ হওয়া উচিত ছিল না। অনেক হতাশাজনক।’
ডেথ ওভারে ঢাকার বোলারদের পারফর্মেন্সে খুশি নন মিঠুন। ঢাকার অধিনায়ক বলেন, ‘একটা ম্যাচ বাদে বাকি সব ম্যাচই ফাইট করেছি। শেষে স্লগ ওভারে ছোট ছোট ভুল হয়ে যাচ্ছে। যেটা ১৪০ রানে আটকানোর কথা সেখানে ১৬০ রানে নিয়ে যাচ্ছি। ডেথ ওভার নিয়ে আমরা বোলারদের সাথে কথা বলছি। বোলারদেরকে সেখানে ক্লিয়ার মাইন্ড থাকতে, এক্সিকিউশন করাটা অনেক জরুরি। ছোট ছোট অনেক ভুল আমরা করছি যা না হলে আরও ভালো জায়গায় থাকতাম।’
এসকেডি/এমএমআর