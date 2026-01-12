বিপিএল ছাড়তে চেয়েছিলেন গুরবাজ

বিপিএল ছাড়তে চেয়েছিলেন গুরবাজ
চলতি বিপিএলে বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের তৎপরতা নিয়ে ঢাকা ক্যাপিটালসের নানা অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে প্রক্রিয়া না মেনে দলটির আফগান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজের রুমে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাস অন্যতম। এই ঘটনায় বিরক্ত গুরবাজ বিপিএল ছেড়েই চলে যেতে চেয়েছিলেন।
গতকাল (রোববার) নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৪১ রানে হেরেছে ঢাকা। ম্যাচের পর গুরবাজকে নিয়ে প্রশ্নে ঢাকা অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, ‘আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি ও ডিস্টার্বড। সারা বিশ্বে খেলে বেড়ায়, আইপিএল খেলে। ওর তো অনেক নাম-ডাক আছে। এটাকে ও খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে, খুব ডিস্টার্বড হয়ে আছে। ওর ডিস্টার্বের কারণে তো দলেও প্রভাব পড়ছে। ও মানসিকভাবে ভালো না থাকলে ঢাকা টিম ভুগবে। আমরা ওকে বোঝাতে পারি, মানসিক সাপোর্ট দিতে পারি। তবে ও কীভাবে নেবে, নেগেটিভ থেকে পজিটিভে ফিরবে, এটা ওর ব্যক্তিগত বিষয়।’
গুরবাজ চলে যেতে চেয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে মিঠুন বলেন, ‘এ ধরনের একটা আলোচনা হয়েছিল। ওদের বোর্ডেরও সিগন্যাল ছিল, গাইডলাইন ছিল। ওটা ফলো করছিল। পরে সমাধান হয়েছে।’
মাঠের বাইরের এসব ব্যাপার পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলছে কিনা প্রশ্নে মিঠুন বলেন, ‘আসলে এটা বললে অজুহাত দেওয়া হয়ে যাবে। পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে বাইরে যাই হোক মাঠে নিজেদের ঠিক রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক প্রক্রিয়া বজায় রাখা জরুরি। মাঠের বাইরে তো অবশ্যই অনেক ঘটনা ঘটছে।’
এসকেডি/আইএন