রংপুরকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো সিলেট

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৯ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
বিপিএলের দ্বাদশ আসরের শেষদিন আজ। দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে স্বাগতিক সিলেট টাইটান্স ও রংপুর রাইডার্স। সেই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিলেট।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আসরের ২৪তম ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১টায়। 

৭ ম্যাচে ৪ জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে তিনে রয়েছে রংপুর রাইডার্স। তবে সবশেষ সবশেষ দুই ম্যাচেই হেরেছে নোয়াখালী ও রাজশাহীর কাছে।

অন্যদিকে চলমান আসরে শেষবার ঘরের মাঠে খেলতে নামা সিলেট টাইটান্সের পয়েন্ট ৮। সমান ৪টি করে জয় ও পরাজয় মেহেদী হাসান মিরাজের দলের। সবশেষ দুই ম্যাচে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ১৪ রানে হেরেছে আর ঢাকার বিপক্ষে জিতেছে ২০ রানে।

