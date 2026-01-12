রংপুরকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো সিলেট

রংপুরকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো সিলেট
বিপিএলের দ্বাদশ আসরের শেষদিন আজ। দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে স্বাগতিক সিলেট টাইটান্স ও রংপুর রাইডার্স। সেই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিলেট।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আসরের ২৪তম ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১টায়।
৭ ম্যাচে ৪ জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে তিনে রয়েছে রংপুর রাইডার্স। তবে সবশেষ সবশেষ দুই ম্যাচেই হেরেছে নোয়াখালী ও রাজশাহীর কাছে।
অন্যদিকে চলমান আসরে শেষবার ঘরের মাঠে খেলতে নামা সিলেট টাইটান্সের পয়েন্ট ৮। সমান ৪টি করে জয় ও পরাজয় মেহেদী হাসান মিরাজের দলের। সবশেষ দুই ম্যাচে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ১৪ রানে হেরেছে আর ঢাকার বিপক্ষে জিতেছে ২০ রানে।
আইএন