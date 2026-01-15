মেহেদী হাসান মিরাজ
গালি খেয়েও দর্শকদের সঙ্গে ছবি তুলি, আমরা তো বলতে পারতাম তুলব না
বিসিবি পরিচালকের পদত্যাগের দাবিতে ক্রিকেট বয়কট নিয়ে আজ দ্বিতীয় দফায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (কোয়াব)। সেখানে নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকার কথা জানান তারা। একই সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে আরও নানা প্রসঙ্গে। এক পর্যায়ে সিলেট টাইটান্স ও জাতীয় দলের ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ বলেন, ‘গালি খেয়েও দর্শকদের সাথে ছবি তুলি, আমরা তো বলতে পারতাম তুলব না।’
বিসিবি পরিচালক গতকাল ক্রিকেটারদের নিয়ে একাধিক অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। আশ্চর্যজনকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রিকেটারদের বিপক্ষেই কথা বলছেন বেশিরভাগ মানুষ। এক্ষেত্রে মিরাজের দাবি ক্রিকেটপ্রেমীদের ভুল বোঝানো হচ্ছে।
তিনি বলেন, ‘ক্রিকেটে আমরা ক্রিকেটার, ক্রিকেট বোর্ড, আপনারা যারা আছেন (সাংবাদিক), সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যারা আছে, সবাই একটা পরিবার। আমরা যখন মাঠে খেলি, তখন তো সবাই আসে। দর্শক যারা আছেন, তাদের রীতিমতো ভুল বোঝানো হচ্ছে। অনেক সময় আমাদের নিয়ে নেতিবাচক জিনিস বোঝানো হচ্ছে, আমাদের ইতিবাচক বিষয়টা সামনে আনা হচ্ছে না। তাই অনেক দর্শক আমাদের বুঝতে পারছে না।’
মিরাজ আরও বলেন, ‘আমরা কারও বিপক্ষে না। এত পরিমাণে আমরা গালি খেয়েছি, তারপরও তো দর্শকের সঙ্গে ছবি তুলি। আমরা তো বলতে পারতাম, আমরা ছবি তুলব না, কারও সঙ্গেই তুলব না। আমরা তো গালি খাচ্ছি। এখনো গালি দিচ্ছে। আমরা কিন্তু সেটা (ছবি না তোলা) কখনোই করি না। দর্শক এলে ঠিকই জড়িয়ে ধরে ছবি তুলি।’
পুরো ঘটনার দায় বিসিবিকেই দিতে চায় কোয়াব, ‘পুরোটাই ক্রিকেট বোর্ডকে দায় নিতে হবে। কারণ উনাকে (এম নাজমুল ইসলাম) নিয়ে কিন্তু কিছুদিন আগেও আমারা একটা প্রেস কনফারেন্স করেছি। উনি যেই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন। উনাকে তখনই আমরা একটা সতর্ক বার্তা দিয়েছিলাম যে এ ধরনের কথা না বলতে এবং ক্ষমা চাইতে। কিন্তু উনি বরং দিন দিন আরও আগ্রাসী হয়ে গেলেন। এতে সবার মধ্যেই প্রশ্ন জাগে তার উদ্দেশ্যটা কি!’
