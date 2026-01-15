  2. খেলাধুলা

বয়কটের পেছনে যে ৫টি কারণ দেখিয়েছে কোয়াব

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বয়কটের পেছনে যে ৫টি কারণ দেখিয়েছে কোয়াব

শেষ পর্যন্ত বিপিএলের ঢাকা পর্বের প্রথম দিনে কোনো ম্যাচই মাঠে গড়ায়নি। বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে এখনও অনড় ক্রিকেটাররা। তাকে অর্থ কমিটি থেকে অব্যাহতি দিলেও মাঠে নামতে রাজি হননি ক্রিকেটাররা। এই কঠোর অবস্থানের পিছনে ৫টি নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়েছে কোয়াব।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে হওয়া সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন উল্লেখ করেন, ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেটের চলমান সংকট সমাধান, নারী ক্রিকেটারদের যৌন হয়রানি অভিযোগ নিষ্পত্তি ও তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগ ও বিপিএল থেকে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া ৯ ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার কারণ স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দিতে হবে বিসিবিকে।

গতকাল বুধবার ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন বিসিবির অর্থ কমিটির প্রধান ও বোর্ড পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। বিশ্বকাপ না খেললে ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘ওরা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, তাহলে ওদের পেছনে আমরা যে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা ওদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরত চাইছি নাকি! আমরা যে ওদের পেছনে এত খরচ করছি, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওরা কিছুই করতে পারছে না। আমরা তাহলে তো প্রত্যেকবারই বলতে পারি, তোমরা খেলতে পারোনি, তোমাদের পেছনে যা খরচ করেছি, এটা এবার তোমাদের কাছ থেকে আমরা নিতে থাকি, ফেরত দাও।’

এরপর রাতেই জুম কলে করা সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব সভাপতি মিঠুন ঘোষণা দেন, নাজমুল পদত্যাগ না করলে বিপিএলসহ সব ধরনের ক্রিকেট বয়কট করবেন ক্রিকেটাররা। আজ শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে।

নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে অব্যাহতি দিলেও মাঠে আসেননি ক্রিকেটাররা। তারা নিশ্চিত করেছেন তাদের দাবি না মানলে মাঠে নামবেন না। তারা চান বিসিবি থেকেই নাজমুলকে সরিয়ে দিতে হবে। এদিকে আজ রাতের মধ্যে কোনো সমঝোতা না হলে বিপিএলের এবারের আসর এখানেই স্থগিত করে দিতে পারে বিসিবি।

এসকেডি/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।