বাংলাদেশের ভিসা পাননি আইসিসির ভারতীয় কর্মকর্তা

বাংলাদেশের ভিসা পাননি আইসিসির ভারতীয় কর্মকর্তা
ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাকি নেই এক মাসও। তবে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যেতে চায় না বাংলাদেশ। আইসিসিকে ই-মেইলের মাধ্যমে সেটি জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।
একাধিক ই-মেইলের পর জুম মিটিংয়েও আলোচনা করেছে বিসিবি ও আইসিসি। তবে আজ শনিবার আইসিসির একজন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসছেন বিসিবির সঙ্গে মিটিং করতে। যদিও মোট দুজন আসার কথা ছিল। তবে আসছেন মাত্র একজন।
আসছেন আইসিসির অ্যান্টি করাপশন এবং নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ। ভিসা পাননি অন্য আইসিসির কর্মকর্তা, যিনি কিনা ভারতীয় নাগরিক।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। তবে আইসিসির প্রতিনিধি দুজন থাকার কথা থাকলেও ভিসা না পাওয়ায় কেবল একজনই আসছেন বৈঠকে যোগ দিতে।
বৈঠকে বিসিবি কর্মকর্তা, সহসভাপতি, ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী উপস্থিত থাকবেন।
আইএন