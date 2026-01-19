প্লে অফ শুরু কাল, কে কার মুখোমুখি?
২৪ দিন আর ৩০ ম্যাচে শেষ হয়েছে চলতি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) রবিন রাউন্ড লিগ পর্ব। ১০ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৮ জয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকে লিগ পর্ব শেষ করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ২ নম্বরে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালস ও ৩ নম্বরে থাকা রংপুর রাইডার্সের জয় সমান ৬টি। তবে রান রেটে এগিয়ে থাকায় রংপুরের ওপরে চট্টগ্রাম। আর ৫ জয়ে চার নম্বরে থেকে লিগ শেষ করেছে সিলেট টাইটান্স।
টুর্নামেন্ট বাইলজ অনুযায়ী শীর্ষ দুইয়ে থাকায় ফাইনালে ওঠার দুটি সুযোগ পাবে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম। আর তিন ও চার নম্বরে থাকা রংপুর ও সিলেটকে ফাইনালে উঠতে জিততে হবে টানা দুই ম্যাচ, তবে হারলেই বাদ পড়বে। সেক্ষেত্রে আগামীকাল দুপুর ১টায় শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এলিমিনেটির ম্যাচে মুখোমুখি হবে রংপুর ও সিলেট। এই ম্যাচে যারা হারবে তারাই বাদ পড়বে।
একই দিনে একই মাঠে সন্ধ্যা ৬টায় প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম। এই ম্যাচে যারা জিতবে তারা সরাসরি ফাইনালে উঠে যাবে। তবে পরাজিত দলের জন্য ফাইনালে ওঠার আরও একটি সুযোগ থাকবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে এলিমিনেটর ম্যাচে জয়ী দল ও প্রথম কোয়ালিফায়ারে পরাজিত দল। এই ম্যাচটি মাঠে গড়াবে ২১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায়।
লিগ পর্ব শেষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের তালিকায় শীর্ষে রংপুরের তাওহিদ হৃদয়। ১০ ইনিংসে ১৩৯ স্ট্রাইক রেটে তার ব্যাট থেকে এসেছে ৩৭৮ রান। একটা করে সেঞ্চুরি আর ফিফটি আছে হৃদয়ের। সমান ম্যাচে ৩২৯ রান নিয়ে দুই নম্বরে টেবিল টপার রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। সিলেটের ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের নামের পাশেও জমা হয়েছে সমান ৩২৯ রান।
আর বোলিংয়ে ২৩ উইকেট নিয়ে সবার উপরে চট্টগ্রামের বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলাম। রাজশাহীর রিপন মন্ডল ১৭ উইকেট নিয়ে আছেন দুই নম্বরে। সবার তলানীতে থেকে আসর থেকে বিদায় নেওয়া নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হাসান মাহমুদ তালিকার ৩ নম্বরে আছেন ১৭ উইকেট নিয়ে।
এসকেডি/আইএন