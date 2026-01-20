আজ শুরু বিপিএলের প্লে-অফ, ফাইনালে যাবে কে?
বিপিএলে লিগ পর্ব শেষে আজ শুরু হচ্ছে প্লে অফ পর্ব। ৬ দল থেকে ৪ দল টিকে আছে টুর্নামেন্টে। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টায় এলিমিনেটর ম্যাচে মুখোমুখি হবে রংপুর রাইডার্স ও সিলেট টাইটান্স। একই মাঠে সন্ধ্যা ৬টায় প্রথম কোয়ালিফায়ারে টেবিল টপার রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম রয়্যালস।
এবারের বিপিএলে অন্যতম ফেবারিট রংপুর রাইডার্স। তবে লিগ পর্বে মাঠের খেলায় খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি দলটি। এমনকি এক পর্যায়ে টানা ৩ ম্যাচও হেরেছে তারা। এরপর ৩ নম্বর দল হয়ে উঠেছে প্লে অফে। ফলে ফাইনালে উঠতে দুই ম্যাচ জিততে হবে তাদের। তবে আজ দুপুর ১টায় সিলেটের বিপক্ষে হারলেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে লিটন কুমার দাসের দল।
তবে প্লে–অফের আগে দুটি জয় পাওয়ায় আত্মবিশ্বাসী দলটির প্রধান কোচ মিকি আর্থার। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘আমরা শিরোপা জেতা থেকে ৩ ম্যাচ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এখন বড় ম্যাচ শুরু হচ্ছে। এই জায়গাটাতে আপনি মোমেন্টাম, আত্মবিশ্বাস ও জয় নিয়ে আসতে চাইবেন। আমরা যেটা পেয়েছি।’
অন্যদিকে সিলেট টাইটান্সেরও লিগ পর্বে মিশ্র সময় কেটেছে। মঈন আলী দলে যোগ দেওয়ার পর ধীরে ধীরে জয়ে ফেরে তারা। এতে ৪ নম্বর দল হিসেবে প্লে অফে উঠেছে দলটি। রংপুরের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য প্লে–অফের আগে দুই ইংলিশ ক্রিকেটার স্যাম বিলিংস ও ক্রিস ওকসকে উড়িয়ে এনেছে সিলেট টাইটানস। এলিমিনেটরে রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হওয়ার আগে আশাবাদী দলটির আরেক ইংলিশ অলরাউন্ডার ইথান ব্রুকস। তিনি বলেন, ‘আমাদের সেরাটা খেলতে হবে। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। তবে উইকেট দ্রুত পড়ে গেলে স্মার্ট ক্রিকেট খেলাও জরুরি। সবাই খুব রোমাঞ্চিত এই ম্যাচ নিয়ে।’
একই দিনে সন্ধ্যা ৬টায় সরাসরি ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামবে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম। লিগ পর্বে শীর্ষ দুইয়ে থাকা এই দুই দল ফাইনাল খেলার জন্য পাচ্ছে দুটি সুযোগ। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে এই দুই দলের লড়াইয়ে জয়ী দল সরাসরি ফাইনালে চলে যাবে। এই ম্যাচে হেরে যাওয়া দলেরও ফাইনালে ওঠার সুযোগ আছে। এলিমিনেটরে সিলেট টাইটানস ও রংপুর রাইডার্সের মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে তারা খেলবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। প্লে অফের আগে কোনো দলই স্কোয়াডে নতুন ক্রিকেটার যুক্ত করেনি। প্লে অফের আগে টানা ৪ ম্যাচ জিতেছে রাজশাহী। অন্যদিকে লিগের শেষ দুই ম্যাচেই হেরেছে চট্টগ্রাম।
এসকেডি/আইএন