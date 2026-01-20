ইব্রাহিম-রাসুলির জুটি ও ফিল্ডিং ব্যর্থতায় উইন্ডিজের হার

ইব্রাহিম-রাসুলির জুটি ও ফিল্ডিং ব্যর্থতায় উইন্ডিজের হার
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ইব্রাহিম জাদরান ও দারউইশ রাসুলির জোড়া আশি ছাড়ানো ইনিংসে ৩৮ রানের জয় পেয়েছে আফগানিস্তান।
গতকাল সোমবার (১৯ জানুয়ারি) টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আফগানরা তোলে ৩ উইকেটে ১৮১ রান। জবাবে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে ৯ উইকেটে ১৪৩ রানেই থেমে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস।
ইনিংসের প্রথম বলেই দ্রুত প্রান্ত বদল করতে গিয়ে রানআউট হন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। এরপর ইব্রাহিম জাদরান ভালো শুরু করলেও তৃতীয় ওভারে হেইডেন সিলসের বলে সেদিকুল্লাহ আতাল আউট হলে আফগানিস্তানের স্কোর দাঁড়ায় ২ উইকেটে ১৯। সেখান থেকেই আফগানদের ইনিংসের হাল ধরেন ইব্রাহিম ও রাসুলি।
দুজনের জুটিতে পাওয়ারপ্লে শেষে আফগানিস্তানের বোর্ডে ২ উইকেটে ৫৩। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি দুজনকে। সাহায্য পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফিল্ডারদের কাছ থেকেও। এক ওভারেই তিনটি ক্যাচ হাতছাড়া করে তারা।
শেষ পর্যন্ত ১৬টি চার ও পাঁচটি ছক্কায় গড়া ১৬২ রানের জুটি ভাঙে ইনিংসের শেষ বলে। শেষ পাঁচ ওভারে ৫৩ রান যোগ করে আফগানিস্তান পৌঁছে যায় ১৮১ রানের দলীয় সংগ্রহে।
লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই ধাক্কা খায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ওভার করতে আসা মুজিব উর রহমান বোল্ড করেন ব্র্যান্ডন কিংকে। চাপ বাড়ে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মিতব্যয়ী বোলিংয়েও।
ষষ্ঠ ওভারে মুজিবের এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন ২৭ রান করা জনসন চার্লস। এর আগেই জিয়াউর রহমান শরিফি ফিরিয়ে দেন এভিন লুইসকে।
পাওয়ারপ্লে শেষে ৩ উইকেটে ৪৫ রান থেকে দ্রুতই স্কোর দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ৫০। রশিদ খান পরপর ওভারে শিমরন হেটমায়ার ও আমির জ্যাঙ্গুকে আউট করেন। অভিষিক্ত কুইন্টিন স্যাম্পসন ও ম্যাথিউ ফোর্ডের ৪৫ রানের জুটি কিছুটা আশা জাগালেও, পরে নূর আহমেদের এক ওভারে তিন বলের ব্যবধানে ফোর্ড ও গুদাকেশ মোতির উইকেট নিলে সব সম্ভাবনার ইতি ঘটে যায়।
শেষ ওভারে খারি পিয়েরের উইকেট নিয়ে জিয়াউর রহমান শরিফি শেষ করেন ৩৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৩ রান করেই থামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
