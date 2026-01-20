শেষ বলে হেরে নিদাহাস ট্রফির কথা মনে পড়েছে লিটনের

শেষ বলে হেরে নিদাহাস ট্রফির কথা মনে পড়েছে লিটনের
চলতি বিপিএলে এলিমিনেটর ম্যাচে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে হেরে আসর থেকে ছিটকে পড়েছে রংপুর রাইডার্স। শেষ বলে ছক্কা মেরে সিলেটকে জিতিয়েছেন ক্রিস ওকস। এই হারে নিদাহাস ট্রফির কথা মনে পড়েছে রংপুর অধিনায়ক লিটন কুমার দাসের।
২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কায় নিদাহাস ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে শেষ বলে হেরে রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ। শেষ বলে সমীকরণ ছিল ৫ রানের, সৌম্য সরকারের বলে কাভারের উপর দিয়ে ছক্কা হাঁকান ভারতের দীনেশ কার্তিক। একইভাবে মঙ্গলবার মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শেষ বলে ছক্কা খেয়ে হেরেছে রংপুর।
দুই ম্যাচেই পরাজিত দলে ছিলেন লিটন। মঙ্গলবার রংপুরের হয়ে হারের পর নিদাহাস ট্রফির কথা টেনে এনে তিনি বলেন, ‘শেষ বলে ছক্কা খাওয়া...একইভাবে... তখন আমার নিদাহাস ট্রফির কথাটা মনে পড়ে গেছে। একইভাবে কাভারের ওপর দিয়েই ছয়। না! ঠিক আছে।’
৭ বছরের ব্যবধানে এবার অধিনায়ক লিটন। এ কারণেই কষ্টটা কি একটু বেশি? উত্তরে লিটন বলেন, ‘না! ঠিক আছে। এটাই ক্রিকেট, এইভাবেই জীবন চলে। উত্থান আর পতন থাকবেই। জিততে পারলে তো ভালো হতো। এখন পারি নাই, কিছু করার নেই।’
এসকেডি/এমএমআর