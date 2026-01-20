রংপুরের সমর্থক ও মালিকপক্ষের কাছে দুঃখ প্রকাশ অধিনায়কের

রংপুরের সমর্থক ও মালিকপক্ষের কাছে দুঃখ প্রকাশ অধিনায়কের
কাগজে-কলমে চলতি বিপিএলের অন্যতম ফেভারিট ছিল রংপুর রাইডার্স। কিন্তু গেলো কয়েক আসরের মতো এবারও প্লে অফে এসে খেই হারিয়ে ফেললো দলটি। চরম ব্যাটিং ব্যর্থতায় অল্প পুঁজিতেও বোলাররা লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে হেরে আসর থেকে ছিটকে গেছে রংপুর। এই ব্যর্থতায় দলটির সমর্থক ও মালিকপক্ষের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন অধিনায়ক লিটন কুমার।
মঙ্গলবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এলিমিনেটর ম্যাচে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩ উইকেটে হেরেছে রংপুর। ম্যাচ শেষে দুঃখ প্রকাশ করে সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোয়ালিফায়ার থেকে বাদ পড়ে গেলাম। রংপুরের সমর্থকদের কাছে সরি বলতে চাই। তাদের যে প্রত্যাশা তাদের থাকে সবসময় সেটা পূরণ করতে পারি নাই এবং সরি রংপুরের মালিকদের জন্যও, তারা যে আশা নিয়ে আমাকে এই দায়িত্বটা (অধিনায়কত্ব) দিয়েছিল, তাদের আশাটাও পূরণ করতে পারলাম না।’
রংপুরের ড্রেসিংরুমে কখনো তারকার অভাব ছিল না। দেশি লিটন কুমার, মোস্তাফিজুর রহমান, তাওহিদ হৃদয় থেকে বিদেশি ডেভিড মালান, খুশদিল শাহ, ফাহিম আশরাফরা ছিলেন এই আসরে। তবু লিগ পর্বে টানা ৩ হার, এরপর দুই জয় আবার এলিমিনেটর হারে আসর থেকে ছিটকে যাওয়া।
এই ছন্দপতনের কারণ কী? প্রশ্নে লিটন বলেন, ‘দুইদিন আগে একটা সংবাদ সম্মেলনে একটা প্রশ্ন ছিল কাগজে-কলমে আমরা ভালো দল। কিন্তু কাগজ-কলমের চেয়ে ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ২২ গজে পরিকল্পনা কতটা কাজে লাগাতে পারছেন। কাগজে-কলমে আমাদের ব্যাটিং-বোলিং ভালো কিন্তু ফিল্ডিং খারাপ। প্রতি ম্যাচেই ফিল্ডিং আমাদের ভুগিয়েছে। আজকেও দেখেন আমরা ফিল্ডিং থেকে অনেক অতিরিক্ত রান দিয়েছি, আমাদের হাত থেকেই রান নিয়েছে। লো স্কোরিং ম্যাচে ফিল্ডিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
এসকেডি/এমএমআর