সিলেটের উপদেষ্টা ফাহিম
‘অন্য দলকে গোনার টাইম নেই, আমরা একাই একশ’
রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে শেষ বলে রোমাঞ্চকর এক জয়ে চলতি বিপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে উঠেছে সিলেট টাইটান্স। খেলা চলাকালীন মাঠের বাইরে দলটির উপদেষ্টা ফাহিম আল চৌধুরী বলেছেন, অন্য দলগুলোকে তার গোনার টাইম নেই।
চলতি বিপিএলে সিলেট পর্বে ‘বিপিএল গোনার টাইম নেই’ বলে মন্তব্য করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন ফাহিম। এবার করলেন নতুন মন্তব্য।
মঙ্গলবার শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে এসে মাঠে ঢোকার আগে সাংবাদিকের মুখোমুখি হন ফাহিম। সেখানে তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমাদের অন্যান্য কোনো ধরনের দলকে গোনার টাইম নেই। আমরা সিলেটি, আমরা একাই একশ। সিলেটের মানুষের দোয়া, শাহজালালের মাটির মানুষ আমরা, আমরা অনেক আবেগী মানুষ। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। এবার কাপ নিয়ে আমরা সিলেটেই যাব। ২৩ তারিখে (ফাইনাল) আপনাদের দাওয়াত।’
বিপিএলের আরেক দফা সমালোচনা করে ফাহিম বলেন, ‘বিপিএল ভালোই…সব কিছু ঠিকাছে। ঠিকাছে আরকি!’ পরক্ষণেই তির্যক কণ্ঠে বলেন, ‘ওদেরকে খুশি করলাম আরকি। কিচ্ছু ঠিক নাই।’
এর আগেই অবশ্য ফাহিম ঘোষণা দিয়েছেন, সিলেট ফাইনাল খেললে স্টেডিয়ামের গ্যালারির অর্ধেক সিলেটের সমর্থক দিয়ে ভরে ফেলবেন। এমনকি বিমান, বাসে করে সিলেট থেকে সমর্থকদের ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।
ফাহিম বলেন, ‘আমরা ইতোমধ্যে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স ও নভোএয়ারের সঙ্গে কথা বলছি। যদি প্রয়োজন হয় ইনশাআল্লাহ ফ্লাইট বুকিং করব। বাস সার্ভিসেও সিলেটবাসীকে নেব।’
