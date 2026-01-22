  2. খেলাধুলা

মানসিকভাবে মিরাজ খুব একটা শান্ত অবস্থায় ছিল না: সিলেট কোচ

প্রকাশিত: ০১:৫৩ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
বিপিএলের গত আসরে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট ছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। তবে এবারের আসরটা তার কেটেছে দুঃস্বপ্নের মতো। সিলেট টাইটান্সের অধিনায়ক হিসেবে টুর্নামেন্টজুড়ে ব্যাট-বলে ব্যর্থ হয়েছেন পুরোপুরি। মাঠের পারফরফ্যান্স, বাইরের আলোচনা সবমিলিয়ে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মিরাজ। তার এই ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলেছেন সিলেটের প্রধান কোচ সোহেল ইসলাম।

গতকাল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে হেরে ফাইনালের আগেই বিপিএল থেকে ছিটকে গেছে সিলেট। মিরাজের এবারের পারফরম্যান্স নিয়ে সোজাসাপ্টা কথা বলেছেন দলটির প্রধান কোচ সোহেল ইসলাম। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে মিরাজ গত বছর যেভাবে পারফরম্যান্স করেছে, এ বছর আসলে সেভাবে করতে পারেনি। তার ওপর অধিনায়কত্বের চাপ তো ছিলই। সব মিলিয়ে মানসিকভাবেও খুব একটা স্থির বা শান্ত অবস্থায় ছিল না।’

টুর্নামেন্টের শুরুটা ভালো না হওয়ায় মিরাজের উপর চাপ আরও বেড়েছে বলে মনে করেন সোহেল। তিনি বলেন, ‘আপনি যখন একটি টুর্নামেন্ট শুরু করবেন, শুরুটা ভালো হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সূচি এমন ছিল যে একটার পর একটা ম্যাচ, খারাপ করলে নতুন করে চিন্তা করার সময় পাওয়া যায়নি।’

মিরাজের সমস্যা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে কিনা প্রশ্নে সোহেল বলেন, ‘বিপিএল এক মাসের মধ্যে হয়েছে, খুবই টানা ম্যাচ ছিল। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে এই ধরনের কাজ করাটা খুব কঠিন।’

