জোড়া ফিফটিতে বাংলাদেশের ১৬৫ রানের পুঁজি

জোড়া ফিফটিতে বাংলাদেশের ১৬৫ রানের পুঁজি
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে জোয়াইরিয়া ফেরদৌস এবং সোবহানা মোস্তারির জোড়া ফিফটিতে ৮ উইকেটে ১৬৫ রানের পুঁজি দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেশ।
মূলপানিতে টস হেরে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। প্রথম বলেই হারায় দিলারা আক্তারের উইকেট। ৯ বলে ১১ করে ফিরে যান আরেক ওপেনার শারমিন আক্তারও।
তবে দ্বিতীয় উইকেটে ১১০ রানের বড় জুটি গড়েন জোয়াইরিয়া আর সোবহানা। দুজনই হাঁকান ফিফটি। জোয়াইরিয়া ৪৫ বলে ৩ চার আর ৪ ছক্কায় ৫৬ আর সোবহানা ৪২ বলে ৯ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় খেলেন ৫৯ রানের ইনিংস।
এরপর ২১ রানে ৫টি উইকেট হারায় বাংলাদেশ। নাহলে পুঁজি আরও বড় হতে পারতো।
থাইল্যান্ডের থিপাচা পুটোয়ং নেন তিনটি উইকেট।
এমএমআর