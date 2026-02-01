ভাঙল আগের ম্যাচের রেকর্ড
তৃতীয় ম্যাচেও পাকিস্তানের কাছে নাকানি-চুবানি খেলো অস্ট্রেলিয়া
দ্বিতীয় ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়াকে ৯০ রানে হারিয়ে রেকর্ড গড়েছিল পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ওটা পাকিস্তানিদের ছিল সবচেয়ে বড় জয়। কিন্তু কে জানতো, পরের ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার জন্য আরও বড় লজ্জা নিয়ে হাজির হবে পাকিস্তানিরা!
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১১১ রানের বিশাল ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে পাকিস্তান। স্বাগতিকদের করা ২০৭ রানের বিশাল লক্ষ্যের জবাব দিতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ১৬.৫ ওভারে অলআউট হয়ে যায় মাত্র ৯৬ রানে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে পাকিস্তানের কাছে তিন ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় ধরনের একটি ধাক্কা।
বিস্তারিত আসছে...
আইএইচএস/