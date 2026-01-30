  2. খেলাধুলা

স্কটল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে ছয়ে ছয় বাংলাদেশের

প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জিতেই চলেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। শুক্রবার নেপালের কীর্তিপুরে তারা ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে স্কটল্যান্ডকে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেটে ১৯১ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছিল বাংলাদেশ। জবাবে ৯ উইকেটে ১০১ রানে থামে স্কটিশরা।

রান তাড়ায় কখনই ম্যাচে ছিল না স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশের বোলারদের তোপে ৩৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে তারা। শেষ পর্যন্ত পিপা স্প্রাউলের ২৩ বলে ২৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে টেনেটুনে একশর ঘর পার করে স্কটিশরা।

বাংলাদেশের মারুফা আক্তার ২৫ রানে ৩টি, স্বর্ণা আক্তার ১৩ রানে নেন ২টি উইকেট।

এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিল। ওপেনার দিলারা আক্তার ২৮ বলে ৩৯ আর জোয়াইরিয়া ফেরদৌস করেন বল সমান ২২ রান।

তিন নম্বরে নেমে ১০ বলে ১৫ করে রানআউট হন শারমিন আক্তার। এরপর ১০০ রানের জুটি গড়েন নিগার সুলতানা আর সোবহানা মোস্তারি। দুজনই ঝোড়ো ব্যাটিং করেছেন।

তবে ফিফটি মিস করেন সোবহানা। ২৩ বলে ৭ চার আর ২ ছক্কায় ৪৭ রানে আউট হন তিনি। ৩৫ বলে ৫৬ রানের হার না মানা ইনিংসে ৫টি চার আর ৩টি ছক্কা হাঁকান নিগার।

