টি-টোয়েন্টির এলিট ক্লাবে নাম লেখালেন ডি কক

টি-টোয়েন্টির এলিট ক্লাবে নাম লেখালেন ডি কক
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এর আগে ১২ হাজার রান আছে কেবল দশজন ব্যাটারের। কুইন্টন ডি কক ১১তম ব্যাটার হিসেবে এই এলিট ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন বৃহস্পতিবার।
তবে রান সংগ্রাহকের তালিকায় সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন ডি কক। বৃহস্পতিবার রাতে সেঞ্চুরিয়ানের সুপার স্পোর্টে ৪৯ বলে ১১৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি।
টি-টোয়েন্টিতে ৪৩০ ম্যাচে ৪১৬ ইনিংস খেলে ডি ককের রান এখন ১২ হাজার ১১৩। তার ঠিক ওপরেই আছেন ভারতের রোহিত শর্মা। ৪৬৩ ম্যাচের ৪৫০ ইনিংসে রোহিতের রান ১২ হাজার ২৪৮ রান।
এই তালিকায় সবার ওপরে ক্রিস গেইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক এই ব্যাটারের নামের পাশে ১৪ হাজার ৫৬২ রান। সেরা তিনে থাকা পরের দুই ব্যাটার হলেন একই দলের কাইরন পোলার্ড (১৪ হাজার ৪৮২) এবং ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস (১৪ হাজার ৪৪৯ রান)।
এমএমআর