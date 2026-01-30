ডি ককের ৪৩ বলে সেঞ্চুরি, ২২২ তাড়া করে সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

ডি ককের ৪৩ বলে সেঞ্চুরি, ২২২ তাড়া করে সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার
কোচ শুকরি কনরাডের অধীনে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতলো দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটাও ২২২ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করে।
বৃহস্পতিবার রাতে সুপার স্পোর্ট পার্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭ উইকেট আর ১৫ বল হাতে রেখে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে স্বাগতিকরা। জয়ের নায়ক ৪৩ বলে সেঞ্চুরি হাঁকানো কুইন্টন ডি কক।
প্রায় তিন বছর পর ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমেছিলেন মাঝে অবসরে চলে যাওয়া ডি কক। এই ফরম্যাটে তিনি ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে নেন। ৪৯ বলে ১১৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে ১০টি ছক্কা আর ৪টি চার হাঁকান এই বাঁহাতি। যে বলে আউট হয়েছেন, সেটিসহ মাত্র ৮টি ডট খেলেন তিনি।
ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন রায়ান রিকেলটনও। ৩৬ বলে ৯ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় হার না মানা ৭৭ রান আসে তার ব্যাট থেকে।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেটে ২২১ রান তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্রেন্ডন কিং ৩০ বলে ৪৯, সিমরন হেটমায়ার ৪২ বলে ৭৫ আর শেষদিকে শেরফান রাদারফোর্ড ২৪ বলে ৫ বাউন্ডারি আর ৪ ছক্কায় খেলেন ৫৭ রানের ইনিংস।
