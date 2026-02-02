  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপ খেলতে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছে পাকিস্তান দল

প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিশ্বকাপ খেলা নিয়েই অনিশ্চয়তা ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে পাকিস্তান। তবে বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান। যা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা।

আইসিসিও বেশ চাপে। বোর্ড সদস্যদের নিয়ে জরুরি মিটিংয়ে বসার খবর গণমাধ্যমে আসলেও পরে জানা গেলো, আইসিসি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কী করবে।

এরই মধ্যে আজ (সোমবার) লাহোর থেকে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে পা রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। বাবর আজম-সালমান আলি আগারা আগামীকাল বিশ্রাম নেবেন। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে ওয়ার্মআপ ম্যাচ হবে।

