কারানের হ্যাটট্রিকে সিরিজে এগিয়ে গেলো ইংল্যান্ড

কারানের হ্যাটট্রিকে সিরিজে এগিয়ে গেলো ইংল্যান্ড
পাল্লেকেলেতে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের যৌথ বোলিং পারফরম্যান্সে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ১-০ ব্যবধানে সিরিজে এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের নায়ক ছিলেন স্যাম কারান।
১৬তম ওভারে কারান পরপর দাসুন শানাকা, মহেশ থিকসানা ও পাতিরানাকে আউট করেন। নির্ধারিত ১৭ ওভারের ম্যাচে শ্রীলঙ্কা থামে ১৩৩ রানে।
ইংল্যান্ডের বোলিংয়ে কারানের পাশাপাশি উজ্জ্বল ছিলেন আদিল রশিদও। লেগস্পিনার রশিদ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন। লিয়াম ডসন ও জেমি ওভারটন দুটি করে উইকেট শিকার করেন। দীর্ঘ বিরতির পর দলে ফেরা জোফরা আর্চার উইকেট না পেলেও নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন।
শ্রীলঙ্কা শুরুটা ভালো করলেও মাঝের ওভারগুলোতে ধস নামে। একসময় ৭৬ রানে ১ উইকেট থাকলেও দ্রুত ১০০ রানে ৬ উইকেট হারায় তারা। শেষ পর্যন্ত শেষ ৯ উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৫৭ রানের মধ্যে।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড আক্রমণাত্মক সূচনা করে। ফিল সল্ট ৩৫ বলে অপরাজিত ৪৬ রান করে ইনিংসের ভিত গড়ে দেন। ১৫ ওভার শেষে বৃষ্টি নামলে ডিএলএস পদ্ধতিতে এগিয়ে থাকায় ম্যাচ ও সিরিজের প্রথম লড়াই জিতে নেয় ইংল্যান্ড।
আইএন