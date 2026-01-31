অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সিনারের বিপক্ষে নাটকীয় জয়ে ফাইনালে জোকোভিচ
মেলবোর্নের রাত যেন আবারও নোভাক জোকোভিচের মহাকাব্যের মঞ্চ। বয়স, ক্লান্তি কিংবা প্রতিপক্ষের দাপট। কিছুতেই দমানো গেল না এই টেনিস কিংবদন্তীকে। পাঁচ সেটের টানটান উত্তেজনার ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনারকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে জায়গা করে নিলেন ৩৮ বছর বয়সী জোকোভিচ।
প্রথম ও তৃতীয় সেট হারিয়ে কার্যত দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল তার। ম্যাচের বড় একটা সময় জুড়েই চাপে ছিল জোকোভিচ। তখন মনে হচ্ছিল ফাইনালে সম্ভবত সিনারই যাচ্ছে। কিন্তু হাল না ছেড়ে জোকোভিচ জেগে উঠলেন। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন শেষ দুই সেটে। অনবদ্য প্রত্যাবর্তনে ৩-৬, ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে পান জয়।
সিনারকে হারিয়ে ফাইনালে পা রেখে গড়েছেন এক ইতিহাসও। ওপেন যুগে সবচেয়ে বেশি বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালে ওঠা পুরুষ খেলোয়াড় এখন জোকোভিচ।
এটি তার ক্যারিয়ারের ১১তম অস্ট্রেলিয়া ওপেন ফাইনাল এবং সব মিলিয়ে ৩৮তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল। সংখ্যাগুলোই বলে দেয় তার দীর্ঘ রাজত্বের গল্প।
ফাইনালে তার সামনে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি কার্লোস আলকারাজ। আর জোকোভিচের সামনে রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সুযোগ।
আইএন