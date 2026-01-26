  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২২ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

ক্রিকেট

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
আয়ারল্যান্ড–নামিবিয়া
বেলা ১টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি

নেদারল্যান্ডস–থাইল্যান্ড
বেলা ১টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–ইংল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
র‍্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

আফগানিস্তান–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
র‍্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন–লিডস
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

জিরোনা–হেতাফে
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’

হেল্লাস–উদিনেসে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

আইএন

