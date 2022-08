পুরস্কারের অর্থ লঙ্কান শিশুদের দান করলো অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা

শ্রীলঙ্কায় যখন সঙ্কট চরমে, সাধারণ মানুষের বিপ্লব আর বিক্ষোভের মুখে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান গোটাবায় রাজাপাকসে, তখন বিখ্যাত দ্য গল স্টেডিয়ামে টেস্ট খেলছিলো অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। ওই সময় তারা সামনে থেকে দেখেছে শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষের দুর্দশা।

সেই দুর্দশা দেখে নিজেদের মনকে আর বাধ দিয়ে রাখতে পারলো না অসি ক্রিকেটাররা। দারুণ এক মানবিক পদক্ষেপ নিলো প্যাট কামিন্সরা। অর্থনৈতিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়া শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা। সদ্য সমাপ্ত শ্রীলঙ্কা সফরে যে পুরস্কারের অর্থ পেয়েছে দলটির ক্রিকেটাররা, সেই অর্থ শ্রীলঙ্কার শিশু এবং তাদের পরিবারেক সাহায্যে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

টেস্ট দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, যিনি ইউনিসেফ অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূতও এবং সীমিত ওভারের অধিনায়ক অ্যারোন ফিঞ্চ ও দলের অন্য সদস্যরাও ৪৫,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া দল শ্রীলঙ্কা সফরে এসে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। তবে ওয়ানডেতে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে সিরিজ জিতে নেয় লঙ্কান বাহিনী। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজও ড্র​হয়েছে ১-১ ব্যবধানে।

সিরিজ চলার সময়ে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা শ্রীলঙ্কার সেখানকার পরিস্থিতি দেখে এরপরই এই পদক্ষেপ নেয়। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে খাদ্য, পেট্রোলিয়াম, ঔষুধ এবং পোশাকসহ প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে।

Our Aussie men have donated their prize money from the recent tour of Sri Lanka to support children and families impacted by the nation's worst economic crisis in decades pic.twitter.com/XO3LaSGu7D