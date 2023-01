বিপিএলে রংপুর রাইডার্সকে নেতৃত্ব দেবেন সোহান

জাতীয় দলের হয়ে নেতৃত্বে হাতেখড়ি হয়ে গেছে এরই মধ্যে। নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্ব দেয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও। যে কারণে এবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) দলকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নুরুল হাসান সোহানকে বেছে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আজ এক বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে ফ্রাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে।

বিপিএলে একবার মাশরাফি বিন মর্তুজার হাত ধরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রংপুর রাইডার্স। এবার মাশরাফি নেতৃত্ব দেবেন সিলেট স্ট্রাইকার্সকে।

নুরুল হাসান সোহান এই প্রথম খেলবেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। ২০১৩ সাল থেকেই তিনি বিপিএলে খেলে আসছেন। এর মধ্যে খেলেছেন মোট ৭টি ফ্রাঞ্জাইজির হয়ে। এই সাতটি ফ্রাঞ্চাইজি হলো- সিলেট সুপার স্টার্স, রাজশাহী কিংস, চিটাগং কিংস, ঢাকা ডায়নামাইটস, সিলেট সিক্সার্স, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, ফরচুন বরিশাল। এবারই প্রথম খেলতে এসে রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক হয়ে গেলেন তিনি।

@sohan18official was selected as the captain of Rangpur Riders! #Joyerlorai pic.twitter.com/RNBg0xDJ4y