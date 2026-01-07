  2. খেলাধুলা

১৩ বছর পর ১৫৭তম ম্যাচে নাসিরের রেকর্ড ফিফটি

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
১৩ বছর পর ১৫৭তম ম্যাচে নাসিরের রেকর্ড ফিফটি

লক্ষ্যটা খুব বেশি ছিলো না, তবে প্রথম ৩ ওভারে ১৪ রানে ২ উইকেট হারিয়ে শুরুতেউ চাপে পড়ে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে চলতি বিপিএলে প্রথমবার তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নামা নাসির হোসেন পরের ১০ বলেই উড়িয়ে দিলেন যাবতীয় সব চাপ। ব্যাট হাতে করলেন রেকর্ড ফিফটি, খেললেন ১৬ বছরের ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস।

বুধবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলে দিনের প্রথম খেলায় নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে ঢাকা। ২১ বলে ফিফটি পাওয়া নাসির খেলেছেন টি–টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ারসেরা ৯০ রানের ইনিংস। চলতি বিপিএলে এটাই দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড।

ক্যারিয়ারের ১৫৭তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে এসে প্রথমবার ৯০ এর ঘরে পৌঁছালেন নাসির। তার দুর্ভাগ্য, প্রতিপক্ষের রান কম ছিল। আর কিছু রান যদি তাড়া করতে হতো, তাহলে হয়তো ক্যারিয়ারের প্রথম টি-২০ সেঞ্চুরিটা পেয়েও যেতেন হয়তো।

এর আগে ২০১৩ সালে বিপিএলেই ঢাকা রংপুর রাইডার্সের হয়ে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের হয়ে ৮৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন এই ডানহাতি ব্যাটার। আর স্বীকৃত টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে নাসিরের এটি ১০ম ফিফটি।

এসকেডি/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।