বিপিএলে মৃত্যুঞ্জয়ের রেকর্ড হ্যাটট্রিক

বিপিএলে মৃত্যুঞ্জয়ের রেকর্ড হ্যাটট্রিক
ঠিক এক ওভার আগেই হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। কিন্তু পারেননি হ্যাটট্রিক করতে। একইভাবে ১১তম ওভারে খুশদিল শাহও সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন। দুজনের একজনও না পারলেও মোস্তাফিজের পরের ওভারেই হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন রংপুর রাইডার্সে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে বিপিএলে একাধিক হ্যাটট্রিকের মালিক এখন এই বাঁহাতি পেসার।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুক্রবার বিপিএলে দিনের দ্বিতীয় খেলায় নোয়াখালী এক্সপ্রেসের মুখোমুখি হয় রংপুর রাইডার্স। টস জিতে আগে ফিল্ডিং করা রংপুর নোয়াখালীকে আটকে রাখে ১৪৮ রানে।
ইনিংসের শেষ ওভারে হ্যাটট্রিক করেন মৃত্যুঞ্জয়। ওভারের তৃতীয় বলে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, চতুর্থ বলে মেহেদী হাসান রানা ও পঞ্চম বলে বিলাল সামিকে আউট করেন তিনি। বিপিএলে এটি মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। আরকোনো বাংলাদেশির একের অধিক হ্যাটট্রিক নেই বিপিএলে।
এর আগে, ২০২২ সালে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে সিলেট সানরাইজার্সের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। বাংলাদেশিদের মধ্যে আলিস আল ইসলাম, আল আমিন হোসেন ও মেহেদী হাসান রানাও বিপিএলে হ্যাটট্রিক করেছেন।
চলতি বিপিএলে এটা দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। আসরের দ্বিতীয় দিনে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন নোয়াখালী এক্সপ্রেসের মেহেদী হাসান রানা।
বিপিএলে হ্যাটট্রিকের তালিকা:
মোহাম্মদ সামি (দুরন্ত রাজশাহী) - প্রতিপক্ষ ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স (২০১২)
আল-আমিন হোসেন (বরিশাল বুলস) - প্রতিপক্ষ সিলেট সুপারস্টার্স (২০১৫)
আলিস আল ইসলাম (ঢাকা ডায়নামাইটস) - প্রতিপক্ষ রংপুর রাইডার্স (২০১৯)
ওয়াহাব রিয়াজ (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স) - প্রতিপক্ষ খুলনা টাইটান্স (২০১৯)
আন্দ্রে রাসেল (ঢাকা ডায়নামাইটস) - প্রতিপক্ষ চিটাগং ভাইকিংস (২০১৯)
মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী (চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স) - প্রতিপক্ষ সিলেট সানরাইজার্স (২০২২)
শরিফুল ইসলাম (দুর্দান্ত ঢাকা) - প্রতিপক্ষ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স (২০২৪)
মঈন আলী (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স) - প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স (২০২৪)
মেহেদী হাসান রানা (নোয়াখালী এক্সপ্রেস) - প্রতিপক্ষ সিলেট টাইটান্স (২০২৫)
মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী (রংপুর রাইডার্স) - প্রতিপক্ষ নোয়াখালী এক্সপ্রেস (২০২৬)।
এসকেডি/আইএন