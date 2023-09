চলে এলো বিশ্বকাপের থিম সং

দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ভারতের মাটিতে এ আসর শুরু হতে বাকি আর মাত্র দুই সপ্তাহের মতো। ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। অবশেষে প্রকাশ্যে চলে এলো বিশ্বকাপের অফিসিয়াল থিম সংও। শিরোনাম-‘দিল জশন বোলে’।

ভারতীয় মিউজিক কম্পোজার প্রীতমের সুরে তৈরি হয়েছে এই গান। অ্যান্থেমের ভিডিওতে দেখা গেছে রণভির সিংয়ের মতো বলিউড তারকাকে। বিশেষ এই গানে গলা মিলিয়েছেন এক ঝাঁক ভারতীয় গায়ক-গায়িকা। বুধবার এই থিম সং প্রকাশ করেছে আইসিসি।

আইসিসির ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে নতুন এই গান। প্রীতমের পাশাপাশি গানটি কম্পোজের দায়িত্ব পালন করেছেন র্যাপার চরণও। ভারতীয় সংগীতের সুরের পাশাপাশি গানটিতে রয়েছে পশ্চিমি দুনিয়ার র্যাপের ছোঁয়া। তাদের সুরে গলা মিলিয়েছেন নাকাশ আজিজ, অমিত মিশ্র, জোনিতা গান্ধীর মতো গায়করা। গানটির দুই কম্পোজার প্রীতম ও চরণও গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। মোট সাত জন মিলে গেয়েছেন বিশ্বকাপের অফিশিয়াল থিম সং।

এই গানের ভিডিওতে পারফর্ম করতে পেরে উচ্ছ্বসিত বলিউড তারকা রণভির সিং। তিনি বলেন, ‘২০২৩ সালের বিশ্বকাপের অ্যান্থেমের একটি অংশ হতে পেরে আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি। আমরা সকলেই এই খেলা খুব ভালোবাসি।’

DIL JASHN BOLE! #CWC23



Official Anthem arriving now on platform 2023



Board the One Day Xpress and join the greatest cricket Jashn ever!



Credits:

Music - Pritam

Lyrics - Shloke Lal, Saaveri Verma

Singers - Pritam, Nakash Aziz, Sreerama Chandra, Amit Mishra, Jonita… pic.twitter.com/09AK5B8STG