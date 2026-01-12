  2. জাতীয়

বায়ুদূষণের শীর্ষে আজ কায়রো, দ্বিতীয় ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ এএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
বায়ুদূষণের শীর্ষে আজ মিশরের কায়রো। অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকা রয়েছে দুই নম্বরে। এরপর তিন নম্বরে রয়েছে ভারতের দিল্লি। সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকাল ৮টা ৫৭ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এ তথ্য।

তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা কায়রোর দূষণ স্কোর ৩০৬ অর্থাৎ সেখানকার বায়ু বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ঢাকার দূষণ স্কোর ২৫৪ অর্থাৎ এখানকার বাতাস ‘খুবই অস্বাস্থ্যকর’ পর্যায়ে রয়েছে।

তৃতীয় অবস্থানে থাকা দিল্লির দূষণ স্কোর ২৩৭ অর্থাৎ সেখানকার বাতাসও খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর।

১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হয়।

