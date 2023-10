হায়দরাবাদে খেলার ফাঁকে কোথায় বেরিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা!

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিলো ২৯ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ ৩ অক্টোবর। মাঝে বেশ কিছু সময় হাতে রয়েছে বাবর আজমদের। যে কারণে একদিন অনুশীলন তো আরেকদিন বিরতি। এভাবেই দিন কাটছে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। এরই ফাঁকে দলবল বেধে বাবর আজমরা বেরিয়ে পড়লেন হায়দরাবাদের রাস্তায়। কোথায় গেলেন তারা?

মূলত, ভারতের বিখ্যাত এই শহরটি পরিচিত ভোজন রসিকদের জন্য। হায়দরাবাদ গিয়ে হায়দরাবাদি বিরিয়ানির স্বাদ কে না নিতে চায়! পাকিস্তানি ক্রিকেটাররাও এর ব্যতিক্রম হলেন না। তারা চলে হায়দরাবাদি রেস্তোরাঁয়। সেখানে ভক্তদের আবদারও মেটালেন তারা।

গত শনিবারই দলের সবাই মিলে একসঙ্গে খেতে বের হয়েছিলেন। সবাই ছিলেন খোশমেজাজে। ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তুলতেও দেখা যায় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। রেস্তোরাঁয় বাবর আজম-শাহিন শাহ আফ্রিদিদের জন্য বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সবাইকে ফুলের মালা এবং গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

বিশ্বকাপে ৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ। হায়দরাবাদেই হবে ওই ম্যাচটি। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। একই মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে ওই ম্যাচটি। এরপরই ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে আহমেদাবাদ চলে যাবে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১৪ অক্টোবর। এরপর অস্ট্রেলিয়া (২০ অক্টোবর), আফগানিস্তান (২৩ অক্টোবর), দক্ষিণ আফ্রিকা (২৭ অক্টোবর), বাংলাদেশ (৩১ অক্টোবর), নিউজিল্যান্ড (৪ নভেম্বর) এবং ইংল্যান্ডের (১১ অক্টোবর) বিরুদ্ধে খেলবে পাকিস্তান।

Hangout in Hyderabad: Glimpses from the Pakistan team dinner #CWC23 pic.twitter.com/R2mB9rQurN