ফোন হারিয়ে ফেললেন বাবর আজম

আবারও সংবাদের শিরোনামে পাকিস্তানের তারকা ব্যাটার ও সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম। তবে এবার অন্যরকম এক ঘটনায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, তার ফোন খোয়া গেছে।

বাবরের সময়টাই যেন ভালো যাচ্ছে না। অফফর্মে ধুঁকছেন বহুদিন ধরে। মন নিশ্চয়ই ভালো নেই। এর মধ্যে সাধের ফোনটাও হারিয়ে বসলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বাবর লিখেছেন, ‘আমি আমার ফোন এবং কনটাক্ট (নম্বর) হারিয়ে ফেলেছি। খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে সবার কাছে ফিরে আসব।’

I have lost my phone and contacts. Will get back to everyone as soon as I find it.