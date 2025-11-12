প্রতিবাদ মিছিল, আসিফের বক্তব্য প্রত্যাহারে তিনদিনের আলটিমেটাম
ফুটবলারদের নিয়ে কটু মন্তব্য করেছেন বিসিবি পরিচালক ও জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী আসিফ আকবর। তার বিরুদ্ধে সোচ্চার দেশের ফুটবল অঙ্গন।
আজ (বুধবার) সকালে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামের চত্ত্বরে সাবেক ফুটবলারসহ ফুটবল অঙ্গনের মানুষেরা মৌন প্রতিবাদ মিছিল করেছেন। মিছিলের পর জানানো হয়েছে, আসিফ আকবরকে তিনদিনের মধ্যে বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। সেটা না হলে তিনদিন পর নতুন করে কর্মসূচি দেবেন তারা।
কী বলেছিলেন আসিফ?
গত রোববার রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেল অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স। সেখানে বক্তব্য দিতে গিয়ে ফুটবলারদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন আসিফ আকবর।
আসিফ বলেন, ‘ফুটবলারদের জন্য খেলা যাচ্ছে না সারাদেশে। এরা উইকেট ভেঙে ফেলে, উইকেট নষ্ট করে ফেলে। এ সমস্যা। আবার আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল খেলা কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। এ সমস্যা কেবল কুমিল্লায় নয়। প্রত্যেক জেলা স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে ফুটবল। যেখানে ফুটবলের কাজ নেই সেখানেও দখল করে রেখেছে।’
বিসিবির এই পরিচালক আরও বলেন, ‘ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ। আমি সরাসরি বলতে চাই। কারণ, ক্রিকেট একটা আভিজাত্যের খেলা, এখানে অনেক নিয়ম-কানুন আছে। রেকর্ডের খেলা। আর ফুটবলে যদি কারও গায়ে বল লেগে থ্রো হয়, সে মিথ্যা কথা বলে। বলে আমার থ্রো। শুরুটাই খারাপ। কার কর্নার, কার ফাউল সবাই দাবি করে। কিন্তু ক্রিকেটে এমন না। ভদ্রলোকের মতো হেঁটে বেরিয়ে যায়।’
বিসিবির সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসিফ আকবর বলেন, ‘আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, আমাদের বোর্ড প্রেসিডেন্টকে বলবো, সিনিয়র যারা আছেন বোর্ড পরিচালক দ্রুত বাফুফের সাথে বসেন। আমরা তো মারামারি করতে যাবো না। প্রয়োজন হলে করবো। কারণ হচ্ছে, আমাদের খেলতে হবে। আমাদের বাচ্চাদের খেলতে হবে। আমাদের শপথ আছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা খেলবে।’
আরআই/এমএমআর/এএসএম