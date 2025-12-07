দেখে নিন ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি
কোন দল কোন গ্রুপে তা ইতোমধ্যেই জানা হয়ে গেছে। গত ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ড্র। এবার সামনে এল পুরো আসরের সূচি।
উদ্বোধনী দিনের সূচি মিলে গেছে ২০১০ বিশ্বকাপের সূচির সঙ্গে। সহ-আয়োজক মেক্সিকো খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ম্যাচটি ১১ জুন। সেদিন অন্য ম্যাচে মাঠে নামবে দক্ষিণ কোরিয়া, তাদের প্রতিপক্ষ প্লে অফ ডি জয়ী দল।
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা তাদের ক্যাম্পেইন শুরু করবে ১৬ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। আর হাইতির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে হেক্সা মিশন পূরণের লক্ষ্যে বিশ্বকাপ শুরু করবে ব্রাজিল ১৯ জুন।
দেখে নিন ২০২৬ বিশ্বকাপের সূচি
১১ জুন
১ মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকো সিটি দুপুর৩টা
২ দক্ষিণ কোরিয়া-প্লে অফ ‘ডি’ গুয়াদালাহারা রাত ১০টা
১২ জুন
৩ কানাডা-প্লে অফ ‘এ’ টরোন্টো দুপুর ৩টা
৪ যুক্তরাষ্ট্র-প্যারাগুয়ে লস অ্যাঞ্জেলস রাত ৯টা
১৩ জুন
৫ হাইতি-স্কটল্যান্ড বস্টন রাত ৯টা
৬ অস্ট্রেলিয়া-প্লে অফ ‘সি’ ভ্যানকুভার রাত ১২টা
৭ ব্রাজিল-মরক্কো নিউইয়র্ক সন্ধ্যা ৬টা
৮ কাতার-সুইজারল্যান্ড সান ফ্রান্সিসকো দুপুর ৩টা
১৪ জুন
৯ আইভরি কোস্ট-ইকুয়েডর ফিলাডেলফিয়া সন্ধ্যা ৭টা
১০ জার্মানি-কুরাসাও হস্টন দুপুর ১টা
১১ নেদারল্যান্ডস-জাপান ডালাস বিকেল ৪টা
১২ প্লে অফ ‘বি’-তিউনিসিয়া মন্তেরে রাত ১০টা
১৫ জুন
১৩ সৌদি আরব-উরুগুয়ে মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
১৪ স্পেন-কেপ ভার্দে আটলান্টা দুপুর ১২টা
১৫ ইরান-নিউজিল্যান্ড লস অ্যাঞ্জেলস রাত ৯টা
১৬ বেলজিয়াম-মিসর সিয়াটল বিকেল ৩টা
১৬ জুন
১৭ ফ্রান্স-সেনেগাল নিউইয়র্ক দুপুর ৩টা
১৮ প্লে অফ ২-নরওয়ে বস্টন সন্ধ্যা ৬টা
১৯ আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া কানসাস সিটি রাত ৯টা
২০ অস্ট্রিয়া-জর্ডান সান ফ্রান্সিসকো রাত ১২টা
১৭ জুন
২১ ঘানা-পানামা টরোন্টো সন্ধ্যা ৭টা
২২ ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া ডালাস বিকেল ৪টা
২৩ পর্তুগাল-প্লে অফ ১ হস্টন দুপুর ১টা
২৪ উজবেকিস্তান-কলম্বিয়া মেক্সিকো সিটি রাত ১০টা
১৮ জুন
২৫ প্লে অফ ‘ডি’জয়ী-দ. আফ্রিকা আটলান্টাদুপুর ১২টা
২৬ সুইজারল্যান্ড-প্লে অফ ‘এ’ লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা
২৭ কানাডা-কাতার ভ্যানকুভার সন্ধ্যা ৬টা
২৮ মেক্সিকো-দ. কোরিয়া গুয়াদালাহারা রাত ৯টা
১৯ জুন
২৯ ব্রাজিল-হাইতি ফিলাডেলফিয়া রাত ৯টা
৩০ স্কটল্যান্ড-মরক্কো বস্টন সন্ধ্যা ৬টা
৩১ প্লে অফ ‘সি’-প্যারাগুয়ে সান ফ্রান্সিসকো রাত ১২টা
৩২ যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া সিয়াটল দুপুর ৩টা
২০ জুন
৩৩ জার্মানি-আইভরি কোস্ট টরোন্টো বিকেল ৪টা
৩৪ ইকুয়েডর-কুরাসাও কানসাস সিটি রাত ৮টা
৩৫ নেদারল্যান্ড-প্লে অফ ‘বি’ হস্টন দুপুর ১টা
৩৬ তিউনিশিয়া-জাপান মন্তেরে রাত ১২টা
২১ জুন
৩৭ উরুগুয়ে-কেপ ভার্দে মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৩৮ স্পেন-সৌদি আরব আটলান্টা বেলা ১২টা
৩৯ বেলজিয়াম-ইরান লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা
৪০ নিউজিল্যান্ড-মিসর ভ্যানকুভার রাত ৯টা
২২ জুন
৪১ নরওয়ে-সেনেগাল নিউইয়র্ক রাত ৮টা
৪২ ফ্রান্স-প্লে অফ ২ ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৪৩ আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ডালাস দুপুর ১টা
৪৪ জর্ডান-আলজেরিয়া সানফ্রান্সিসকো রাত ১১টা
২৩ জুন
৪৫ ইংল্যান্ড-ঘানা বস্টন বিকেল ৪টা
৪৬ পানামা-ক্রোয়েশিয়া টরোন্টো সন্ধ্যা ৭টা
৪৭ পর্তুগাল-উজবেকিস্তান হিউস্টন দুপুর ১টা
৪৮ কলম্বিয়া-প্লে অফ ১ গুয়াদালাহারা রাত ১০টা
২৪ জুন
৪৯ স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৫০ মরক্কো-হাইতি আটলান্টা সন্ধ্যা ৬টা
৫১ সুইজারল্যান্ড-কানাডা ভ্যানকুভার দুপুর ৩টা
৫২ প্লে অফ ‘এ’-কাতার সিয়াটল দুপুর ৩টা
৫৩ প্লে অফ ‘ডি’ -মেক্সিকো মেক্সিকো সিটি রাত ৯টা
৫৪ দ. আফ্রিকা-দ. কোরিয়া মন্তেরে রাত ৯টা
২৫ জুন
৫৫ কুরাসাও-আইভরি কোস্ট ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৪টা
৫৬ ইকুয়েডর-জার্মানি নিউইয়র্ক বিকেল ৪টা
৫৭ জাপান-প্লে অফ ‘বি’ ডালাস সন্ধ্যা ৭টা
৫৮ তিউনিসিয়া-নেদারল্যান্ডস কানসাস সিটি সন্ধ্যা৭টা
৫৯ প্লে অফ ‘সি’-যুক্তরাষ্ট্র লস অ্যাঞ্জেলস রাত ১০টা
৬০ প্যারাগুয়ে-অস্ট্রেলিয়া সান ফ্রান্সিসকো রাত ১০টা
২৬ জুন
৬১ নরওয়ে-ফ্রান্স বস্টন দুপুর ৩টা
৬২ সেনেগাল-প্লে অফ ২ টরোন্টো দুপুর ৩টা
৬৩ মিসর-ইরান সিয়াটল রাত ১১টা
৬৪ নিউজিল্যান্ড-বেলজিয়াম ভ্যানকুভার রাত ১১টা
৬৫ কেপ ভার্দে-সৌদি আরব হস্টন রাত ৮টা
৬৬ উরুগুয়ে-স্পেন গুয়াদালাহারা রাত ৮টা
২৭ জুন
৬৭ পানামা-ইংল্যান্ড নিউইয়র্ক বিকেল ৫টা
৬৮ ক্রোয়েশিয়া-ঘানা ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৬৯ আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া কানসাস সিটি রাত ১০টা
৭০ জর্ডান-আর্জেন্টিনা ডালাস রাত ১০টা
৭১ কলম্বিয়া-পর্তুগাল মায়ামি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
৭২ প্লে অফ ১-উজবেকিস্তান আটলান্টা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
শেষ ৩২
২৮ জুন
৭৩ এ২-বি২ লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা
২৯ জুন
৭৪ ই১-এ/বি/সি/ডি/এফ৩ বস্টন বিকেল সাড়ে ৪টা
৭৫ এফ১-সি২ মন্তেরে রাত ৯টা
৭৬ সি১-এফ২ হস্টন রাত ৩টা
৩০ জুন
৭৭ আই১-সি/ডি/এফ/জি/এইচ৩নিউইয়র্ক বিকেল ৫টা
৭৮ ই২-আই২ ডালাস বেলা ১টা
৭৯ এ১-সি/ই/এফ/এইচ/আই৩ মেক্সিকো সিটি রাত ৯টা
১ জুলাই
৮০ এল ১-ই/এইচ/আই/জে/কে৩ আটলান্টা দুপুর ১২টা
৮১ ডি১-বি/ই/এফ/আই/জে৩ সানফ্রান্সিসকো রাত ৮টা
৮২ জি ১-এ/ই/এইচ/আই/জে৩ সিয়াটল বেলা ৪টা
২ জুলাই
৮৩ কে২-এল২ টরোন্টো সন্ধ্যা ৭ টা
৮৪ এইচ১-জে২ লস অ্যাঞ্জেলস বেলা ৩টা
৮৫ বি১-ই/এফ/জি/আই/জে৩ ভ্যানকুভার রাত ১১টা
৩ জুলাই
৮৬ জে১-এইচ২ মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৮৭ কে১-ডি/ই/আই/জে/এল৩ কানসাস সিটি রাত সাড়ে ৯টা
৮৮ ডি২-জি২ ডালাস দুপুর ২টা
শেষ ১৬
৪ জুলাই
৮৯ ম্যাচ ৭৪ জয়ী-ম্যাচ ৭৭ জয়ী ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৯০ ম্যাচ ৭৩ জয়ী-ম্যাচ ৭৫ জয়ী হস্টন বেলা ১টা
৫ জুলাই
৯১ ম্যাচ ৭৬ জয়ী-ম্যাচ ৭৮ জয়ী নিউইয়র্ক বিকেল ৪টা
৯২ ম্যাচ ৭৯ জয়ী-ম্যাচ ৮০ জয়ী মেক্সিকো সিটি রাত ৮টা
৬ জুলাই
৯৩ ম্যাচ ৮৩ জয়ী-ম্যাচ ৮৪ জয়ী ডালাস বেলা ৩টা
৯৪ ম্যাচ ৮১ জয়ী-ম্যাচ ৮২ জয়ী সিয়াটল রাত ৮টা
৭ জুলাই
৯৫ ম্যাচ ৮৬ জয়ী-ম্যাচ ৮৮ জয়ী আটলান্টা বেলা ১২টা
৯৬ ম্যাচ ৮৫ জয়ী-ম্যাচ ৮৭ জয়ী ভ্যানকুভার বিকেল ৪টা
কোয়ার্টার ফাইনাল
৯ জুলাই
৯৭ ম্যাচ ৮৯ জয়ী-ম্যাচ ৯০জয়ী বস্টন বিকেল ৪টা
১০ জুলাই
৯৮ ম্যাচ ৯৩ জয়ী-ম্যাচ ৯৪ জয়ী লস অ্যাঞ্জেলস বেলা ৩টা
১১ জুলাই
৯৯ ম্যাচ ৯১ জয়ী-ম্যাচ ৯২ জয়ী মায়ামি বিকেল ৫টা
১০০ ম্যাচ ৯৫ জয়ী-ম্যাচ ৯৬ জয়ী কানসাস সিটি রাত ৯টা
সেমিফাইনাল
১৪ জুলাই
১০১ ম্যাচ ৯৭ জয়ী-ম্যাচ ৯৮ জয়ী ডালাস বেলা ৩টা
১৫ জুলাই
১০২ ম্যাচ ৯৯ জয়ী-ম্যাচ ১০০ জয়ী আটলান্টা বেলা ৩টা
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ
১৮ জুলাই
১০৩ ম্যাচ ১০১ পরাজিত-ম্যাচ ১০২ পরাজিত মায়ামি বিকেল ৫টা
ফাইনাল
১৯ জুলাই
১০৪ ম্যাচ ১০১ জয়ী-ম্যাচ ১০২ জয়ী নিউইয়র্ক বেলা ৩টা
আইএন