ফার্নান্দেজের জোড়া গোলে দাপুটে জয় ইউনাইটেডের

ফার্নান্দেজের জোড়া গোলে দাপুটে জয় ইউনাইটেডের
ব্রুনো ফার্নান্দেজের নৈপুণ্যে উলভসের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। জোড়া গোল করার পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্টও করেছেন ইউনাইটেড দলপতি ফার্নান্দেজ। দাপুটে জয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্টস টেবিলের ছয়ে উঠে এসেছে ক্লাবটি।
ম্যাচ জিতলেও একটি গোল হজম করতে হয়েছে ম্যানইউকে। যা কিনা কিছুটা হতাশারই। কেননা, অক্টোবরের পর প্রথমবার কারো জালে গোল দিলো উলভস। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও খুব একটা ভালো ফর্মে ছিল না। তবে তাদের জন্য কাজটা প্রতিপক্ষই সহজ করে দেয়।
ইনাইটেডের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে যেকোনো প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ ৮ ম্যাচেই হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল ক্লাবটির। দুই মাসের বেশি কোনো গোলও করতে পারেনি। উলভসের ডিফেন্সের ভুলেই প্রথম গোলের দেখা পায় ম্যানইউ। আন্দ্রের বল নিয়ে দেরি করার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্যাসেমিরো পাস দেন মাথেউস কুনহার কাছে বল পাঠান। ফার্নাদেজকে বক্সের ভেতর পাস দিলেও তিনি প্রথমে পড়ে যান শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে কোনোমতে বলে পা লাগিয়ে দলকে লিড এনে দেন ২৫ মিনিটে।
এরপর ইউনাইটেড লিড বাড়ানোর সুযোগ পায় আরও তিনটি। ব্রায়ান এমবেউমোর শট ঠেকিয়ে দেন জনস্টন। কুনহার শট গোললাইন থীকে ব্লক করে দেন টোটি গোমেস। এবং আমাদ দিয়ালো রিবাউন্ডটি বাইরে পাঠান।
একাধিক সুযোগ নষ্ট করে বিরতির ঠিক আগে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে গোল হজম করে বসে ইউনাইটেড। নিজেদের বক্সে বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয়ে গোল হজম করে ম্যানইউ। এটি ছিল উলভসের অক্টোবরের পর প্রথম লিগ গোল।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল হজম করলেও ইউনাইটেড দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্তভাবে ফিরে আসে। ৫১তম মিনিটে দ্রুত পাল্টা আক্রমণে দালোত দারুণ পাস দেন এমবেউমোকে। সেটি ফাঁকা জালে পাঠালে ইউনাইটেডকে আবার লিড পায়।
মেসন মাউন্ট ফার্নান্দেজের পাস ধরে ৬২ মিনিটে দুর্দান্ত ভলিতে গোল করেন এবং পরে অধিনায়ক ভিএআর প্রদত্ত ইয়েরসন মোসকেরার হ্যান্ডবলের পর পাওয়া পেনাল্টি থেকে ৮২ মিনিটে গোল করে ফার্নান্দেজ নিজের চমৎকার রাতটি সম্পূর্ণ করেন।
আইএন