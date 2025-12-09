ফিফা বিশ্বকাপে হাইড্রেশন ব্রেক
২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য নতুন নিয়ম চালু করেছে ফিফা। টুর্নামেন্টের সব ম্যাচের দুই অর্ধেই ৩ মিনিট করে থাকছে পানি পানের বিরতি। শুধুমাত্র আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে কিছু ম্যাচ বা ভেন্যুর জন্য এই সিদ্ধান্ত নয়। সব ম্যাচ ও ভেন্যুতেই থাকবে এই নিয়ম।
হাইড্রেশন বিরতিটি দেওয়া হবে প্রতি অর্ধেরই ২২ মিনিটে। আবহাওয়া যেমনই হোক, মাঠ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলেও এই বিরতি পাবেন দুই দলের খেলোয়াড়রা।
এই সিদ্ধান্ত সম্প্রচারকদের কাছেও জনপ্রিয় হতে পারে। কেননা, এর ফলে খেলার সময়সুচি আরোবেশি অনুমানযোগ্য হয়ে উঠবে। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রধান কর্মকর্তা মানোলো জুবিরিয়া সম্প্রচারকদের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি প্রথমবার ঘোষণা দেন।
তিনি এমনও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যদি ওই ২২ মিনিটের আশেপাশে সময়ে ইনজুরির কারণে খেলা থেমে গেলে সেক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় হতে পারবেন রেফারি। সুবিরিয়া জানান, ‘এটি পরিস্থিতি অনুযায়ী রেফারি সিদ্ধান্ত নেবেন।’
গত বিশ্বকাপেও হাইড্রেশন বিরতি ছিল। তবে সেটি কেবল তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াম অতিক্রম করলে তখন দেওয়া হতো ৩০ মিনিট পর। এবারের পরিবর্তনটা আসার কারণ ক্লাব বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত তাপে মাঠের খেলায় কষ্ট করতে হয়েছিল খেলোয়াড়দের। সে টুর্নামেন্টে ফিফা ঠান্ডা বা পানি বিরতির তাপমাত্রা সীমা কমায় এবং মাঠের চারপাশে বেশি পানি ও তোয়ালে সরবরাহ করে।
ফুটবলের বড় আসরে অতিরিক্ত তাপ বহুদিন ধরেই সমস্যা। ২০১৪ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এই উদ্বেগ তৈরি হলে ব্রাজিলীয় আদালত ফিফাকে হাইড্রেশন বিরতি বাধ্যতামূলক করতে আদেশ দিয়েছিল। নইলে জরিমানার মুখোমুখি হতে হতো।
আইএন