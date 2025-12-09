রোকেয়া পদক পেলেন ঋতুপর্ণা চাকমা

রোকেয়া পদক পেলেন ঋতুপর্ণা চাকমা
রোকেয়া পদক পেয়েছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় ঋতুপর্ণা চাকমা। মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের হাত থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন তিনি।
২০২৪ সালে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল সাফের শিরোপা জেতে। এরপর চলতি বছর প্রথমবারের মতো যোগ্যতা অর্জন করে এএফসি নারী এশিয়ান কাপে খেলার। দুই অর্জনেই দারুণ পারফরম্যান্স করেন ঋতুপর্ণা। তাকে ‘নারী জাগরণ (ক্রীড়া)’ বিভাগে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়।
পদক পেয়ে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে ঋতুপর্ণা বলেছেন, ‘যে কোনো পুরস্কার বা সম্মাননা আমার জন্য অনেক বড় বিষয়। এটি আমাকে অনেক উৎসাহ দেয়। এই প্রথম কোনো ফুটবলার রোকেয়া পদক পেল, তাই এটা আমার কাছে বিরাট সাফল্য মনে হচ্ছে। আমি খুব, খুব খুশি।’
বেগম রোকেয়া পদকের জন্য নির্বাচিত হওয়া সবচেয়ে কমবয়সী নারী ঋতুপর্ণা। অল্প বয়সে তার এই খেতাব প্রাপ্তি অনুপ্রেরণার হয়ে থাকবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারীদের জন্য।
