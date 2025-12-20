টানা পাঁচ জয়ের পর হার পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন কিংসের

টানা পাঁচ জয়ের পর হার পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন কিংসের
বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সপ্তম রাউন্ড যেন অভিশপ্ত হয়ে থাকলো তিন চ্যাম্পিয়নের জন্য। শুক্রবার আবাহনী ২-২ গোলে পিডব্লিউডির সঙেব্গ ড্রয়ের পর শনিবার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান আটকে গেলো আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের সামনে।
কুমিল্লায় সাদাকালোরা ১-১ গোলে ড্র করে পরপর দুই ম্যাচে হারিয়ে বসলো ৫ পয়েন্ট। আবাহনী ও মোহামেডান এ রাউন্ডে ড্র করলেও সবচেয়ে খারাপ ফলাফল বসুন্ধরা কিংসের। গাজীপুরে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ২-১ গোলে হেরেছে পুলিশ এফসির কাছে।
এ মাঠেই পিডব্লিউডির বিপক্ষে ড্র করে করে লিগ শুরু করেছিল বসুন্ধরা কিংস। এরপর টানা পাঁচ ম্যাচ অন্যান্য ভেন্যুতে জিতলেও সেই গাজীপুর এসে এবার হেরেই গোলো শিরোপা উদ্ধারে উড়তে থাকা দলটি। পুলিশের উগান্ডিয়ান মিডফিল্ডার শফিক কাজিমু ইনজুরি সময়ের তৃতীয় মিনিটে গোল করে লিগে প্রথম হারের তেতো স্বাদ দেয় কিংসকে।
তৃতীয় মিনিটে রাব্বি হোসেন রাহুল গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন পুলিশকে। ৩২ মিনিটে ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের গোলে সমতায় ফিরেছিল কিংস। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে ম্যাচ হেরে মাঠ ছাড়ে কিংস।
এ হারের পরও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে কিংস। ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট তাদের। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ফর্টিস এফসির পয়েন্ট ১৪। পুলিশ ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে অবস্থান করছে।
আরআই/আইএইচএস/